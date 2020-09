ANBO zet vraagtekens bij uitvoering maatregelen verpleeghuizen

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat medewerkers in verpleeghuizen mondkapjes moeten dragen en dat verpleeghuizen waar iemand besmet is met het coronavirus iedere week alle medewerkers en bewoners moeten testen. ANBO is blij dat er eindelijk geluisterd wordt naar haar advies om beschermende middelen in te zetten en frequenter te testen, maar zet grote vraagtekens bij de uitvoering van deze nieuwe maatregelen. En vindt dat ook in de thuiszorg preventief beschermende middelen moeten worden ingezet.

Al enige tijd is duidelijk dat GGD-en te weinig testcapaciteit hebben en ook te weinig menskracht hebben om de testen uit te voeren. Al eerder trok ANBO aan de bel omdat GGD-en alleen bij hoge uitzondering mensen die niet mobiel zijn, thuis testen. Ook daar ontbreekt de capaciteit voor.

Liane den Haan van ANBO: “Wij vragen ons af hoe het kabinet deze nieuwe maatregelen wil gaan uitvoeren. Het idee is goed, maar qua uitvoering lijkt het ons op dit moment niet haalbaar.”

Breng continuïteit van de zorg niet in gevaar



Daarnaast maakt ANBO zich zorgen over het feit dat het soms meerdere dagen duurt voordat de resultaten van een coronatest bekend zijn. Liane den Haan: “Wat als zorgmedewerkers getest worden omdat iemand in het verpleeghuis waar zij werken, besmet is. En zij vervolgens niet kunnen werken totdat bekend is of zij corona hebben of niet? Dat brengt de continuïteit van zorg in gevaar en dat kan wat ons betreft echt niet. Daarom moeten de testresultaten – zeker in deze gevallen – veel sneller bekend zijn.”

Ook in de thuiszorg beschermende middelen



Al eerder gaf ANBO aan dat het belangrijk is dat er niet alleen in verpleeghuizen, maar ook in de thuiszorg preventief beschermende middelen worden ingezet. We roepen het kabinet hierbij nogmaals op om dat mogelijk te maken.

Bron: ANBO