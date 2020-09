Webinar Reuma, relaties en liefde

Reuma, en met name ontstekingsreuma, is grillig. Waar je met reuma op de ene dag moeiteloos van werk naar kinderopvang en supermarkt doorrent, kan je op de andere dag vanwege ontstekingen, pijn en vermoeidheid niet eens een pot pindakaas opendraaien. Deze onvoorspelbaarheid is niet altijd goed te verkopen, niet naar jezelf toe maar ook niet naar anderen toe zoals je collega’s, je vrienden of je partner.

Liefdesleven en Kinderwens bij Reuma

Hoe ga je om met je energie, welke invloed heeft reuma op vriendschappen, relaties en op je liefdesleven en hoe combineer je reuma met (het plannen van) een gezin? Ervaringsdeskundigen en medisch deskundigen geven tijdens een online webinar op zaterdag 12 september (10.00-12.30 uur) waardevolle tips die helpen om ook met reuma het beste uit je (liefdes)leven te halen.

Over de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN). RZN is de landelijke patiëntenorganisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met reuma. Dat doen wij door het geven van voorlichting, door mee te denken in onderzoek en beleid rondom reuma en door het organiseren van (online) lotgenotencontact. Dit alles vanuit onze slogan: ‘Reuma? Samen bereiken we meer!’

Bron: Reumazorg Nederland