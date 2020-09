Vrijdag in Meldpunt: verpleeghuizen bang voor tweede coronagolf

Verpleeghuizen vrezen de gevolgen van een tweede coronagolf. Minister De Jonge kondigde dinsdag meer testmaatregelen aan, maar een flink deel van de zorginstellingen heeft nog steeds onvoldoende beschermingsmiddelen in huis. Daarnaast is het zorgpersoneel er mentaal niet klaar voor. Dat blijkt uit een onderzoek dat vakbeweging NU’91 deed samen met het televisieprogramma Meldpunt. De resultaten hiervan worden besproken in Meldpunt op vrijdag 4 september om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Stille ramp

De stille ramp van corona in de verpleeghuizen heeft er flink ingehakt in verpleeghuis De Oranjehoeck in Bergschenhoek, bij Rotterdam. In korte tijd overleden hier dit voorjaar 26 van de 56 bewoners: allemaal dementerende ouderen. Daarnaast meldden 42 personeelsleden zich ziek. Dat is driekwart van het personeelsbestand, vertelt teamleider Nico Huijts in Meldpunt. Inmiddels is de rust hier teruggekeerd. Maar de schrik zit er nog in.

Op een tweede besmettingsgolf is het personeel mentaal niet voorbereid, beaamt verzorgende Corine van Riel. “Ik weet niet of ik dit nog een keer trek. Als dit nog een keer gebeurt, weet ik niet wat ik dan ga doen en of ik dit nog met veel plezier kan blijven doen.”



Over de angst voor een tweede besmettingsgolf praat presentator Elles de Bruin met Stella Salden, voorzitter van vakbeweging NU’91 en Conny Helder van ActiZ, de koepel van zorgorganisaties. Zij vertelt ook over de laatste stand van zaken in de verpleeghuizen.

Uitslag coronatest te laat

Voor diverse vakantiegangers viel de reis al voor vertrek in het water. De uitslag van hun coronatest door HetHuisartslab, die vereist was vanwege hun vakantiebestemming, kwam te laat binnen. Op Schiphol, gereed voor vertrek, steeg het vliegtuig zonder hen op. Wie is dan verantwoordelijk voor de financiële schade? MAX Ombudsman Jeanine Janssen buigt zich over deze kwestie.

