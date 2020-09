‘NVWA treedt na vondst tijgermug niet op tegen bandenbedrijf, maar wijst naar de buren”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt niet handhavend op tegen importeurs van gebruikte banden waar tijgermuggen worden gevonden. Reden is dat de NVWA denkt dat de exotische muggen mogelijk afkomstig zijn van bedrijven of woningen in de buurt van het bandenbedrijf. Dit blijkt volgens stichting platform Stop invasieve exoten uit een discussie op Twitter tussen een omwonende van zo’n bandenbedrijf en de NVWA.

Ongelofelijk

“Het is ongelofelijk dat de NVWA in zo’n situatie de mogelijke oorzaak van de aanwezigheid van tijgermuggen legt bij buurbedrijven en omwonenden, in plaats van bij de importeur van de gebruikte banden waar de gezondheidsbedreigende exotische muggen al vele jaren gevonden worden. De minister van Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer uitdrukkelijk beloofd dat de NVWA handhavend zou optreden als de bandenbedrijven de regels overtraden. Maar op deze wijze komt van die belofte niets terecht,”aldus het platform.

Meer dan 20 virusziekten

De tijgermug is een exotische mug die meer dan 20 virusziekten kan overdragen, zoals knokkelkoorts, zika en chikungunya. Een wereldwijd zeer bekende invoerroute van tijgermuggen is de import van gebruikte banden. In het land van herkomst legt de mug eitjes in de banden, en die kunnen dan in Nederland uitkomen als de banden nat worden ingevoerd of zodanig worden opgeslagen dat er regenwater in komt. Daarom heeft de NVWA bepaald dat de banden droog moeten worden ingevoerd, en droog moeten worden opgeslagen. Als er tijgermuggen op het terrein van zo’n bandenbedrijf worden gevonden, betekent dat logischerwijze dat de voorschriften worden overtreden. Want zonder water kunnen de eitjes niet uitkomen.

Echter, uit een discussie op Twitter tussen de NVWA en een omwonende van een bandenbedrijf waar al sinds 2010 tijgermuggen worden aangetroffen, blijkt dat de NVWA daar anders over denkt. Als een omwonende bovengenoemde redenering aanvoert, blijkt de NVWA het daar niet mee eens te zijn. “Dat hoeft niet. Een tijgermug kan ook meeliften met een vrachtwagen bijvoorbeeld. En dat zou zelfs nog kunnen met een vrachtwagen die bij de buren was. Of met een caravan van een omwonende,” zo schrijft de NVWA.

Ongekend

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Dit is echt ongekend. De aanwijzingen dat het bandenbedrijf de regels overtreedt, liggen voor het oprapen. Als eerste wijst de NVWA naar de mogelijkheid dat de tijgermuggen in een vrachtwagen naar het bedrijf zijn meegekomen. Maar het bedrijf is verantwoordelijk voor wat er op zijn terrein gebeurt, dus dat valt gewoon onder de regels waar het bedrijf zich aan moet houden. Die redenering faalt dus.

Vervolgens wijst de NVWA zonder enige onderbouwing naar buurbedrijven en omwonenden van het bandenbedrijf als mogelijke bron van de tijgermuggen. Dat is op zichzelf al uiterst onwaarschijnlijk, maar al helemaal gezien het feit dat de tijgermuggen op het terrein van het bandenbedrijf gevonden zijn.

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Medische Zorg en Sport gezegd: ‘Tegen bedrijven die de opgelegde technisch-hygiënische voorschriften overtreden, zal de NVWA uiteraard handhavend optreden.’ Als de NVWA de overtredingen niet eens wil zien, dan komt van die belofte aan de Tweede Kamer helemaal niets terecht.”

Extra zuur voor omwonenden

“Daarnaast is deze houding van de NVWA extra zuur voor de omwonenden omdat zij bezorgd zijn over de risico’s die zij lopen door de tijgermug. Bovendien ondervinden zij veel hinder van de voortdurende import van de tijgermuggen, vanwege de inspecties en bestrijdingsacties die de NVWA in de buurt en zelfs in hun tuinen uitvoert om verdere verspreiding te voorkomen. En doordat de NVWA niet handhaaft, hebben de omwonenden geen enkele zicht op verbetering van de situatie.”

Bron: Invasieve-exoten