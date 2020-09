Petitie voor bescherming bedreigde Nobelprijswinnaar dr. Denis Mukwege

Donderdagmiddag lanceerden Stichting Vluchteling en de Mukwege Foundation een petitie. Samen met ondertussen bijna 10.000 ondertekenaars vragen zij aan de Nederlandse regering toe te zien op een adequate bescherming van de gerenommeerde mensenrechtenactivist en gynaecoloog Dr. Denis Mukwege .

Tot mei dit jaar genoot Dr. Mukwege bescherming van de vredesmacht van de Verenigde Naties in Democratische Republiek Congo, Monusco. Deze levensreddende bescherming werd vanwege corona ingetrokken en nog altijd niet hersteld, ondanks ernstige, door de VN erkende bedreigingen. De Mukwege Foundation en Stichting Vluchteling maken zich grote zorgen over de veiligheid van Dr. Mukwege die eerder ternauwernood ontsnapte aan pogingen hem om het leven te brengen.

Werk Dr. Mukwege

Dr. Denis Mukwege zet zich in voor de hulp aan de slachtoffers van seksueel oorlogsgeweld. De afgelopen twintig jaar hielpen hij en zijn medische staf tienduizenden vrouwen en meisjes. Dr. Mukwege strijdt al jaren voor gerechtigheid voor de slachtoffers van dit gruwelijke geweld door op te roepen de daders op te sporen en te berechten.

Mapping Report

Begin oktober is het tien jaar geleden dat het ‘Mapping Report’ verscheen, een onderzoeksrapport geschreven in opdracht van de Verenigde Naties over de mensenrechtenschendingen begaan in Congo tussen 1993 en 2003. Mukwege vraagt onvermoeibaar om uitvoering van de aanbevelingen in dit rapport, waaronder om een speciaal strafhof voor Congo. Dat dit tot verergering van de bedreigingen aan het adres van de dokter leidt laat zich raden.

Woorden, geen daden

De afgelopen periode, waarin Mukwege zwaar werd bedreigd, stonden de Congolese en internationale gemeenschap op en lieten van zich horen. De adhesiebetuigingen met Denis Mukwege zijn indrukwekkend maar vertalen zich helaas tot heden niet in concrete actie. Nog altijd wordt de arts bedreigd, en niet beschermd, niet door de VN, en ook niet door andere onafhankelijke, betrouwbare troepen.

Daarom vragen de Mukwege Foundation en Stichting Vluchteling aan de Nederlandse regering al het mogelijke te doen om zorg te dragen voor een adequate bescherming van Dr. Mukwege, zijn familie, het Panzi ziekenhuis en de patiënten.

Bron: Stichting Vluchteling