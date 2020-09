Bijzondere vertaling van gedachtegoed Kloosterkwartier Veghel

BrabantWonen en Leefgoed Veghel slaan de handen ineen.

‘Zou u willen wonen in het Kloosterkwartier?’ Op diverse locaties in Veghel gaan woningcorporatie BrabantWonen en zorgverlener BrabantZorg in gesprek met voorbijgangers. Dat levert mooie gesprekken op over wonen met thuiszorg op het historische Kloosterkwartier.



Noortje Peek van BrabantWonen: ‘Het is verrassend hoe hecht het gedachtegoed van de kloosterzusters verweven is met het dagelijks leven van de inwoners van Veghel.’

De nieuwe wijk Kloosterkwartier wordt een plek voor alle inwoners van Veghel. Een plek waar iedereen zich prettig voelt en waar iedereen welkom is. Dat is de wens van de oorspronkelijke bewoners, de Zusters Franciscanessen. Vanuit die gedachte geven zij het klooster en de tuin terug aan de gemeenschap.



We ontmoeten Jeroen op de weekmarkt in Veghel. Hij vindt het bijzonder dat de zusters hun terrein openstellen voordat het klooster zijn functie verliest: ‘Ik denk dat het voor de zusters ook mooi is om te zien hoe het verhaal verder gaat.’

Betrokkenheid en aandacht voor elkaar staan centraal in het Kloosterkwartier

Leefgoed Veghel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het terrein. Dit samenwerkingsverband tussen wijkbewoners, organisaties en de gemeente vertaalt de betrokkenheid en aandacht van de zusters naar een sociaal sterke samenleving. Een plek waar mensen en organisaties elkaar ondersteunen en samen wonen, werken, leren en leven.



Voorbijganger Joke is het volledig eens met deze gedachte: ‘Want samen is alles mooier. Als het mijn tijd is, zou ik hier best willen wonen. Alles komt op een goede manier bij elkaar: wonen, de zorg, de omgeving en de aandacht voor elkaar.’





Samenwerking tussen BrabantWonen en Leefgoed Veghel



Ook BrabantWonen en BrabantZorg maken deel uit van Leefgoed Veghel. Door wonen en zorg met elkaar te verbinden, dragen ze bij aan het gedachtegoed van de zusters.

Ivonne vertelt dat ze zich al heeft ingeschreven voor de nieuwe appartementen van BrabantWonen. Ze is 75, woont zelfstandig en heeft nu geen zorg nodig: ‘Maar wat brengt de toekomst? Hier kan ik zelfstandig blijven wonen met zorg achter de hand. De buren kennen elkaar en er is tijd om een praatje te maken. Ik kan genieten, zonder de zorg voor het onderhoud van een huis met tuin.’

De Novice: zelfstandig wonen, maar toch samen genieten

De Novice maakt zelfstandig wonen met thuiszorg van BrabantZorg mogelijk. De 36 appartementen zijn energiezuinig en hebben een woonkamer met open keuken, slaapkamer en badkamer. Op elke verdieping is een groot gezamenlijk balkon.



De appartementen zijn ruim, geschikt voor het verlenen van zorg en toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen en rollators. De woningen staan vanaf 14 september op de website van WoonService Regionaal en Ons Huiz.





Meepraten over goede zorg, aandacht voor elkaar en wonen in het Kloosterkwartier?

Op 10 en 17 september tussen 9.00 en 12.00 staan BrabantWonen en BrabantZorg weer op de markt in Veghel. Zij gaan in gesprek met de inwoners van Veghel over goede zorg, aandacht voor elkaar en fijn wonen. Op 11 september staan wij op de Noordkade bij de terassen Blauwe Kei / Afzakkerij.

Bron: Brabant Wonen