Eerste Haagse Vaccinatieweek moet bewustzijn vergroten

Als eerste stad in Nederland organiseert Den Haag een speciale vaccinatieweek. Die moet het bewustzijn over vaccineren vergroten en de vaccinatiegraad helpen verhogen. De allereerste Haagse Vaccinatieweek wordt deze week op diverse locaties in de stad gehouden en is een initiatief van gemeente Den Haag, GGD Haaglanden en Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Den Haag.

Bescherming van anderen

“Voor een goede bescherming tegen infectieziekten is een vaccinatiegraad van 95% nodig. In Den Haag krijgt bijna 90% van de kinderen alle inentingen. Dat is onvoldoende om iedereen goed te beschermen”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. “De infectieziekten waartegen we inenten, kunnen zo weer de kop opsteken, denk maar aan de mazelenuitbraak in Den Haag in 2019. Voor kinderen die nog niet gevaccineerd zijn, op basis van hun leeftijd of vanwege vroeggeboorte of een chronische ziekte, blijven deze ziekten levensgevaarlijk. Zij hebben de bescherming van anderen hard nodig”.

Met het thema van de eerste Haagse Vaccinatieweek ‘Voor jezelf voor elkaar’ laat Den Haag zien dat het belangrijk is dat we allemaal vaccineren. “Vaccineren is de norm en een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

Een gezond leven voor iedereen

Vanuit de jeugdgezondheidszorg kan elk kind in de leeftijd van 0-18 jaar gebruikmaken van het rijksvaccinatieprogramma. Zo bevorderen we een gezond leven voor iedereen. Het vaccinatieprogramma wordt in Den Haag uitgevoerd door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van CJG Den Haag. De vaccinaties zijn gratis en vrijwillig.

Speciaal voor de vaccinatieweek, waarvoor de promotiecampagne vandaag (donderdag 3 september) van start gaat, wordt een nieuw tijdschrift gelanceerd met de titel ‘Den Haag vaccineert’. Dit magazine vol praktische informatie belicht alle facetten van het vaccineren en verschijnt in een oplage van 10.000 exemplaren. Ouders krijgen het gratis mee tijdens hun bezoek aan het CJG. Daarnaast komt het te liggen in de wachtkamers van huisartsen en verloskundigen.

