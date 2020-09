Een ampulair adenocarcinoom is een zeldzame tumor die ontstaat uit de papil van Vater, de samenvloeiing van de galbuis en de alvleesklierbuis. Deze vorm van kanker presenteert zich in diverse vormen en kent een breed scala aan overlevingskansen. De enige mogelijke behandeling is chirurgie (pancreatoduodenectomie), waarbij de arts het aangedane deel bij de alvleesklier weghaalt. Deze procedure heeft een hoge sterfte en ziektelast.



De rol van aanvullende (adjuvante) chemotherapie bij deze vorm van kanker is onduidelijk. Gezien de zeldzaamheid ervan heeft geen enkele gerandomiseerde klinische studie in adjuvante behandeling zich specifiek hierop gericht.



In dit proefschrift is de chirurgie onderzocht met de bedoeling de behandeling te verbeteren, door middel van minimaal invasieve alvleesklierchirurgie, met de nadruk op implementatie en veiligheid. Een andere pijler van dit proefschrift is het verbeteren van de overlevingsvoorspelling na het wegsnijden van het tumor. Moekotte heeft voorspellers voor overleving en terugkeer van de kanker gedefinieerd en een voorspellingsmodel ontwikkeld dat anticipeert op de drie- en vijfjarige overleving van individuele patiënten.



Ook heeft ze de rol van adjuvante chemotherapie bij ampulaire adenocarcinoom onderzocht. Daaruit blijkt dat patiënten met het alvleesklier of gemengde sybtype van deze vorm van kanker, een verhoogde kans op overleven hebben. Voor patiënten met het darm-subtype blijft het onduidelijk of zij baat hebben bij deze behandeling.

Vrijdag 11 september

Promotie (UvA), 14.00 u, Aula

Alma Moekotte: Kanker bij de papil van Vater



Link naar proefschrift

Bron: UvA