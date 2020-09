Niet alle artsen behandelen patiënten met alvleesklierkanker op dezelfde wijze. Dit komt deels doordat artsen ontrouw zijn aan de landelijke richtlijnen en praktijkvariatie. Ook de ondersteuning van de patiënten varieerde nogal. Om de resultaten van de behandeling van deze patiëntengroep te verbeteren, is in 2013 het Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP), het leven is geroepen. Mackaij beschrijft dit project in haar proefschrift.



PACAP was een initiatief van de nationale multidisciplinaire Dutch Pancreatic Cancer Group. PACAP omvat verschillende registers: het Nederlands Kankerregister (NCR), Patient Reported Outcome Measures (PROM’s), de chirurgische Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA), de Dutch Pancreas Biobank, en een online expertpanel.



Mackaij beschrijft projecten die gericht zijn op het verbeteren van de uitkomsten voor alle patiënten met alvleesklierkanker in Nederland door het identificeren van verschillen in uitkomsten en verbeterpunten in de zorg. Allereerst heeft ze onderzocht of de landelijke naleving van de Nederlandse alvleesklierkankerrichtlijn is veranderd in de zes jaar sinds de introductie. Hieruit kwam de landelijke richtlijnontrouw en praktijkvariatie naar voren. Het gevolg daarvan is dat er verschillen in de uitkomsten voor de patiënt zijn, zoals procedurecomplicaties, overleving en kwaliteit van leven. Hieruit is vervolgens een landelijke ‘best-practices’ implementatiestudie ontwikkeld en uitgevoerd.

In het laatste deel van haar proefschrift geeft Mackaij de details weer van de landelijke verbetering die dit tot gevolg heeft gehad.

Vrijdag 11 september

Promotie (UvA), 16.00 u, Agnietenkapel

Tara Mackaij: Uniforme behandeling alvleesklierkankerpatiënten

Bron: VU