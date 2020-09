Gerlach Cerfontaine neemt afscheid van Vereniging VvAA

124.000 zorgverleners

Gerlach Cerfontaine (74) neemt tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA op 6 oktober aanstaande, afscheid als bestuursvoorzitter van Vereniging VvAA. Na bijna tien jaar maakt Cerfontaine ruimte voor een nieuwe voorzitter die leiding zal gaan geven aan de bijna 100-jarige vereniging waar meer dan 124.000 zorgverleners lid van zijn. De functie van bestuursvoorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Willem Veerman, huisarts en vice-voorzitter van het bestuur van VvAA.In het afgelopen decennium heeft Gerlach Cerfontaine, zelf tevens arts, een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van Vereniging VvAA. Bart Janknegt, voorzitter van VvAA Groep: “Onder leiding van Gerlach is de vereniging uitgegroeid tot een organisatie waar ruim 124.000 zorgverleners lid van zijn. Een partij die stáát voor zorgverlenend Nederland en waar niemand meer omheen kan. Wij zijn hem daar enorm dankbaar voor.”Cerfontaine was de afgelopen jaren de drijvende kracht achter de ontwikkeling van VvAA als stem van zorgverleners in Nederland. Onder zijn leiding zijn diverse grootschalige thema’s aangekaart die zorgverleners beletten hun beroep uit te oefenen. Zo gaf Cerfontaine, onder meer met zijn column ‘Het Roer Om’ in VvAA magazine Arts en Auto , de aanzet voor de beweging ‘OntRegel de Zorg’, die VvAA in samenwerking met Huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om, in 2017 initieerde. Een beweging die ervoor zorgde dat de verlammende bureaucratie in de zorg éindelijk een plek kreeg op de politieke agenda. Ook maakte hij zich sterk voor het initiatief Zin in Zorg , een samenwerkingsverband van De Jonge Specialist (DJS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA, met als doel het werkplezier van de jongste generatie dokters te vergroten. Meer recent steunde Cerfontaine namens VvAA als adviseur de opzet van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg , een stichting die (familie van) zorgverleners die als gevolg van hun werk in de frontlinie van de coronazorg op de IC terechtkomen óf overlijden, een eenmalig financieel vangnet biedt. Willem Veerman, vice-voorzitter VvAA en huisarts: “De passie van Gerlach voor de zorg én zorgverleners, is ongekend. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan onze bijna 100 jaar oude vereniging en de gedrevenheid waarmee hij ervoor zorgde dat de stem van onze leden op de voor hen cruciale thema’s werd gehoord.”Als collectief van ruim 124.000 zorgverleners is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een collectief van ruim 124.000 leden. Gezamenlijk laten we onze stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor zorgverleners. Kijk op www.vvaa.nl voor meer informatie.

Bron: VvAA