Unieke reis door eigen brein

Tips en tools van psychiater Willem van der Bend

Mensen zijn vaak mentaal overbelast zonder het zelf te weten. Hoe herken je de signalen van lichaam en geest en wat betekenen deze? En hoe zorg je ervoor dat je optimaal in je vel zit? In deze tijden van Covid-19 is het goed hier extra op te letten, want vrijheidsbeperking kan gevolgen hebben voor de mentale gezondheid.

Willem van der Bend (psychiater uit Amsterdam) gebruikt wetenschappelijke inzichten in combinatie met praktijk- en persoonlijke ervaringen in zijn boek Voel je beter. Zo kom je in korte tijd tot de kern van problemen en kan je verbeteringen realiseren. Het boek geeft veel praktische tips om te leren voelen hoe je werkelijk in elkaar zit.

Maatwerk

Omdat elke persoon anders is, zal ook elke gereedschapskist er anders uit zien. Voel je beter zit daarom vol maatwerk. Met voorbeelden en anekdotes komen onderwerpen tot leven en kan ieder voor zich onderzoeken of de tips en tools bruikbaar zijn voor hem of haar.





Lees dit boek en voel je beter!



De tools en het systeem uit het boek maken dat je, ook ten tijde van Covid-19, gemakkelijker de weg kan vinden naar kracht en geluk.

Cliënten over de methode van Willem van der Bend:

‘Verplichte kost voor elke drukke geest.’

‘Geniaal door zijn eenvoud.’

