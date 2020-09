Bij complexe zorgvraag heb je echt wat aan onafhankelijke cliëntondersteuning

…..want daar gaat het vaak mis, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Het verbeteren van de toegang tot passende zorg “blijft steken bij experimenten, pilots, en goede bedoelingen.” Dat zegt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in Zembla. Twee jaar geleden constateerde hij dat regels te complex en drempels te hoog zijn. Vandaag stelt hij in het rapport ‘Blijvende zorg’ dat daarin weinig is verbeterd. “Wij schreven onze rapporten om ervoor te zorgen dat er écht iets gebeurt in het leven van mensen. Die stap, die moet de minister nu echt gaan maken.”

Onafhankelijk cliëntondersteuning

Volgens de ombudsman ligt een belangrijke oplossing in een speciale begeleider voor het regelen van hulp: zogenoemde onafhankelijke cliëntondersteuning. De ombudsman vind dat daar een rol ligt voor een overheid. De gemeente, of voor wie dan ook, om meteen bij het begin te zeggen: joh, daar kan je aanspraak op maken. Daar kun je echt wat aan hebben. Sterker nog, daar heb je iets aan”, aldus Van Zutphen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat deze ondersteuning voor alle inwoners beschikbaar is. Maar, zo concludeerde de Ombudsman al in 2018: ‘Veel overheidsinstanties blijken burgers hier niet op te attenderen.’

Weinig verbeterd



Vandaag komt de ombudsman met een nieuw rapport: ‘Blijvende zorg’. Daarin constateert hij dat er weinig is verbeterd. Hij doet daarom een dringend appel op minister De Jonge.

De Nationale ombudsman krijgt al jaren klachten binnen van mensen die vastlopen in hun zoektocht naar de juiste zorg. ”Vooral daar waar het net even iets complexer wordt dan een gewone zorgvraag. Daar gaat het mis”, zegt hij. Burgers voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Door een gebrek aan samenwerking, kennis en regie en hardnekkige bureaucratische rompslomp, lukt het burgers nauwelijks om de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zelf te regelen.

De Nationale ombudsman zegt dat het nog steeds blijft steken bij experimenten, pilots, en goede bedoelingen. De ombudsman maakt de rapporten om ervoor te zorgen dat er écht iets gebeurt in het leven van mensen. De minister van VWS moet nu echt stappen gaan maken, stelt Van Zutphen. Dit rapport is ook bedoeld om die druk wat dat betreft op te voeren, dat het in de praktijk voor iedereen nu mogelijk wordt om die ondersteuning te krijgen. Klemmend advies van de ombudsman: Vraag aan de mensen wat ze nodig hebben, verdiep je in hun situatie, bedenk zelf wat er aan mogelijkheden is en zorg dat die begeleiding meteen wordt gegeven aan het begin!



De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zat donderdagochtend bij het NPO Radio 1 journaal: