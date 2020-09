Philadelphia Zorg wint NPGZ-stimuleringsprijs voor methode ‘Muziek werkt zo!’

Methode is systematisch, didactisch en pedagogisch goed doordacht

Met haar methode ‘Muziek werkt zo!’ heeft zorgorganisatie Philadelphia vandaag de stimuleringsprijs van het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) gewonnen. De jury is vooral enthousiast dat ‘Muziek werkt zo!’ is ingebed in de methodische cyclus van de zorg- en dienstverening. Daarnaast waardeert de jury dat de methodiek voor iedereen beschikbaar wordt, ook buiten de eigen organisatie. Aan de prijs is € 10.000,- verbonden.

Uit het juryrapport: “We waarderen dat in Muziek werkt zo! alle informatie en handvatten om muziek in te zetten in de dagelijkse zorg op één fraaie website komen. Hierdoor is de methode niet alleen beschikbaar voor professionals, maar ook voor verwanten, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Sterker nog, Philadelphia ziet het breder verspreiden buiten de eigen organisatie als missie.”

Kwaliteit van leven



Jaarlijks stelt het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg een geldbedrag van €10.000 beschikbaar aan één van de leden van het platform. Het NPGZ beoogt met de prijs een verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een beperking te stimuleren.

Iedereen spreekt de taal van muziek



Met haar programma PhiLaLa haalt Philadelphia ook door middel van muziek het beste uit de mensen die zij ondersteunt. Lotte van Opstal, programmamanager PhiLaLa: “Wij geloven in de kracht van muziek, omdat iedereen de taal spreekt van muziek. En dat gaat verder dan het ‘fijne gevoel’ dat muziek vaak aan mensen geeft. Het is een goed hulpmiddel waardoor bijvoorbeeld introverte cliënten beter contact leren maken met anderen. Of om iemands zelfvertrouwen te laten groeien. En natuurlijk als uitlaatklep voor emoties. Daarom zetten we muziek in bij de dagelijkse zorg. De stimuleringsprijs is voor ons een erkenning dat muziek een waardevol instrument is in de gehandicaptenzorg.”

Muziek werkt zo! vanaf 16 november voor iedereen toegankelijk



De komende periode wordt de methodiek door zorgmedewerkers van Philadelphia getest om de kinderziektes eruit te halen. Op 16 november wordt Muziek werkt zo! voor iedereen beschikbaar vanaf de website www.philadelphia.nl/muziek. Van Opstal: “We vinden het belangrijk dat de gebruiker goed nadenkt over wat hij wil bereiken met het inzetten van muziek in de zorg. Als je met Muziek werkt zo! aan de slag gaat, word je eerst gevraagd te kiezen met welke doelgroep je werkt en vervolgens wat je wilt bereiken. Wil je iemand helpen contact maken, herinneringen ophalen of bijvoorbeeld de stemming beïnvloeden? Na de keuze vind je muziekactiviteiten, liedjes, werkvormen, wetenschappelijke informatie en filmpjes.”

De methodiek is ontwikkeld door gedragsdeskundigen, muziektherapeuten en muziekcoaches van Philadelphia.

Bron: Philadelphia