Hospital Fitt app bevordert herstel patiënten

Nieuwe digitale tool Maastricht UMC+ maakt beweeggedrag inzichtelijk



Het Maastricht UMC+ beschikt sinds kort over een digitale tool om patiënten en hun behandelaars inzicht te verschaffen in het beweeggedrag van patiënten en de mate van fysiek functioneren tijdens de opname in het ziekenhuis.



De app, Hospital Fit genoemd, biedt ook de mogelijkheid om een op maat gemaakt oefenprogramma samen te stellen. Veel patiënten liggen of zitten tijdens een opname in het ziekenhuis meer dan 80% van de dag , met als gevolg dat ze fysiek en conditioneel achteruit gaan. De Hospital Fit app is onlangs in gebruik genomen als onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling op de afdeling Medische Oncologie en Hematologie van het Maastricht UMC+.





Verlies aan spiermassa



Patiënten die bedlegerig zijn en zeker de patiënten die langdurig in het ziekenhuis op een verpleegafdeling of op de intensive care liggen, kunnen ernstig verzwakt raken. Door inactiviteit neemt de spiermassa snel af, patiënten boeten in aan fysieke mogelijkheden en ook hun conditie neemt zienderogen af. Tijdens de coronapiek werd dat eens te meer pijnlijk duidelijk. Patiënten die wekenlang op de intensive care lagen, konden soms nauwelijks meer op hun benen staan. De Hospital Fit app kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van fysiotherapeuten om patiënten tijdens de opname zo fit mogelijk te houden.





Onderzoek



Onderzoek bij patiënten die een knie- of heupprothese hebben gekregen, heeft aangetoond dat het gebruik van de Hospital Fit app ertoe leidt dat patiënten meer bewegen en sneller herstellen. Promovendus en fysiotherapeute Hanneke van Dijk-Huisman: “Van de 97 patiënten die gevolgd zijn met de Hospital Fit app, bleken de patiënten die de app gebruikten daags na de operatie ruim 28 minuten (39%) meer te bewegen dan de controlegroep zonder app. Ook was een groter gedeelte van de patiënten op de dag na operatie weer geheel zelfstandig.” Het onderzoek naar de app heeft geleid tot een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Sensors: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/15/4317

Bron: Maastricht UMC+