Kinderartsen willen verbod op homeopathische therapie die autisme zou genezen

Homeopathische therapieën die autisme zeggen te genezen, moeten verboden worden. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Kinderombudsvrouw tegen tv-programma De Monitor (KRO-NCRV). De therapie is volgens hen schadelijk voor kinderen. Vijftien wetenschappers en een aantal organisaties scharen zich achter dit verbod.



Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat zo’n honderd homeopaten openlijk een dergelijke therapie aanbieden. Naar schatting zo’n duizend kinderen ondergaan dit per jaar.

“Een homeopathische therapie die zegt autisme te genezen, zou verboden moeten worden.” Dat zegt kinderarts Karoly Illy, voorzitter van de NVK vanavond in De Monitor. “Autisme is niet te genezen. Als geclaimd wordt dat dat genezen kan worden, door welke therapie dan ook, dan is dat kwakzalverij.” Illy vindt het aanbieden van een dergelijke therapie schadelijk voor kinderen, omdat hen goede hulpverlening en goede begeleiding wordt onthouden.

De redactie van KRO-NCRV telt rond de honderd Nederlandse websites waarop homeopathische therapeuten openlijk zeggen autisme te kunnen behandelen, dan wel te genezen. De meest genoemde behandeling heet CEASE-therapie, wat staat voor complete elimination of autistic spectrum expression. De redactie sprak met een kwart van deze therapeuten. Bij elkaar opgeteld zeggen zij deze therapie aan zo’n 400 kinderen per jaar te geven. Een voorzichtige schatting zou voor de honderd gevonden aanbieders uitkomen op ruim duizend kinderen per jaar. Ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil dat het behandelaars verboden wordt te claimen dat ze kinderen kunnen genezen. Vanavond in De Monitor zegt ze: “Dat je zegt: ‘Ik kan je genezen van autisme’, dat is bijzonder schadelijk. En als je zegt: ‘Moet die therapie verboden worden?’ Dat aspect moet sowieso verboden worden.”



In navolging van Illy, zijn nog vijftien wetenschappers op het gebied van autisme, ontwikkeling of farmacologie en een aantal organisaties voor een verbod op CEASE-therapie voor minderjarigen. De namen staan onderaan het persbericht vermeld.

In De Monitor is vanavond Elijah Delsink te zien, een 17-jarige scholier met klassiek autisme, die wil dat deze therapie verboden wordt. Hij heeft zijn eigen onderzoek gedaan naar deze praktijken en een manifest opgesteld dat hij aanbiedt aan staatssecretaris Blokhuis van VWS.



De Monitor, vanavond te zien om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Bron: KRO-NCRV