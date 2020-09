OLVG patiënten met een chronische darmziekte krijgen voortaan zorg thuis

Patiënten met een chronische darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of een chronische darmontsteking (colitis ulcerosa), krijgen voortaan zorg thuis, verricht door gespecialiseerde verpleegkundigen van zorginstelling Cordaan. Voor patiënten die bij OLVG onder behandeling zijn, is deze nieuwe service vanaf deze maand beschikbaar.



Eugenie le Poole, verpleegkundig specialist Maag-, Darm-, Leverziekten in OLVG: ‘Patiënten met een chronische darmziekte zijn vaak levenslang onder behandeling in het ziekenhuis. Zij hebben ontstekingsremmers nodig die worden toegediend via een infuus. Ze moeten hiervoor vaak naar de polikliniek komen. Met deze samenwerking met Cordaan is dat nu niet meer nodig. Hierdoor neemt bovendien de druk op het ziekenhuis af waardoor er ruimte ontstaat voor andere zorg.’ Jet Sterk, gespecialiseerd verpleegkundige Cordaan: ‘Met deze nieuwe service kunnen onze gespecialiseerde verpleegkundigen de medicatie gewoon bij de patiënt thuis toedienen. Voor veel patiënten is dat een stuk prettiger.’



Om deze ‘netwerkzorg’ praktisch mogelijk te maken, communiceren alle betrokken zorgverleners en de patiënt via een gezamelijk patiëntendossier, waarin ze kunnen chatten en beeldbellen.



De juiste zorg op de juiste plek

Dit project is een initiatief van OLVG en Cordaan, gesteund door de Amsterdamse Huisartsen alliantie en in samenwerking met Zilveren Kruis. Met hulp van Caresharing is dit multidisciplinaire patiëntendossier gericht op thuismedicatie ontwikkeld. Samen met andere zorgverleners zoeken OLVG en Cordaan continu naar manieren om zorg te verbeteren en waar mogelijk te vervangen door zorg thuis of bijvoorbeeld eHealth.

Bron: OLVG