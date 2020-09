KWF ondersteunt darmkankeronderzoek Catharina Ziekenhuis

Is het mogelijk om teruggekeerde endeldarmkanker beter te behandelen met extra chemotherapie voorafgaand aan een operatie? KWF investeert ruim 2 ton in een onderzoek van het Catharina Ziekenhuis om deze vraag te beantwoorden. Dat is vanmiddag bekend geworden.



“Uit onderzoek is al gebleken dat opnieuw voorbehandelen bij teruggekeerde endeldarmkanker veilig en efficiënt is. In deze studie gaan we nog een stapje verder en willen we aantonen dat door extra chemotherapie toe te voegen, de zorg voor patiënten met teruggekeerde endeldarmkanker nog verder verbetert”, aldus chirurg dr. Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis. De subsidie van KWF komt bovenop een grote subsidie van ZonMw die het ziekenhuis in april heeft ontvangen voor onderzoek naar complexe endeldarmkanker.

Elk jaar krijgen ongeveer 4000 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Deze vorm van kanker is vaak goed te behandelen en wordt meestal door het bevolkingsonderzoek vroegtijdig ontdekt. Na de eerste behandeling komt endeldarmkanker bij 5 tot 10 procent van de patiënten terug. Om de patiënt de beste kans te bieden is het van belang dat de vervolgbehandeling van deze patiëntengroep plaatsvindt in gespecialiseerde centra.

Gespecialiseerd centrum

“In Nederland is een klein aantal gespecialiseerde ziekenhuizen die patiënten met complexe endeldarmkanker behandelt, waaronder het Catharina Ziekenhuis. Er is een grote variëteit tussen de patiënten onderling. Dat vraagt om maatwerk. Dat kan alleen maar plaatsvinden in centra waar voldoende ervaring aanwezig is om deze vergevorderde tumoren optimaal te kunnen behandelen. Daarnaast zorgt die ervaring ervoor dat we ook beter weten wie wel en wie geen baat heeft bij een bepaalde behandeling; zo kunnen we zorgen dat patiënten bij wie een operatie niet zal helpen een grote, belastende operatie bespaard blijft”, legt chirurg dr. Pim Burger uit. Hij is blij met de subsidie van KWF. “We kunnen met deze subsidie het onderzoek nog verder uitbreiden. En zo verbeteren we de zorg voor patiënten met complexe endeldarmkanker in heel Nederland. En daar doen we het voor.”

Extra chemotherapie

Hoewel het tegenwoordig door onder andere het bevolkingsonderzoek steeds vaker lukt om endeldarmkanker goed te behandelen, keert de ziekte bij sommige patiënten toch terug. “Dat gebeurt in Nederland bij ruim 300 patiënten per jaar. Uit onderzoek blijkt nu dat het veilig en beter is om patiënten met een teruggekeerde tumor nog een keer voorafgaand aan de operatie te bestralen, ook als zij al voor de oorspronkelijke tumor bestraling hebben gekregen. In dit onderzoek gaan we bekijken of extra chemotherapie ervoor zorgt dat de tumor bij nog meer patiënten in zijn geheel kan worden verwijderd”, benadrukt Burger.

Samenwerking

In deze studie wordt samengewerkt met 8 Nederlandse ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van teruggekeerde endeldarmkanker en met nog eens 18 ziekenhuizen die de voorbehandeling met chemotherapie en bestraling kunnen bieden. Ook in het buitenland doen nog eens 8 ziekenhuizen mee. Door de komende jaren een vergelijkende studie te doen bij 364 patiënten, hopen de onderzoekers vast te stellen of de extra chemotherapie de genezingskansen vergroot, met behoud van kwaliteit van leven. Het project gaat in 2021 van start, in cofinanciering met ZonMw.

Bron: Catharina Ziekenhuis