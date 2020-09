Team Alzheimer lanceert 5e editie Alzheimer Socks

Campagne Let’s Fight Alzheimer met ambassadeurs Marco van Basten en Humberto Tan

Team Alzheimer lanceert op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, de 5e editie van de Alzheimer Socks. Alzheimer Socks zijn twee verschillende sokken die de verwarring symboliseren waarmee mensen met dementie dagelijks te maken hebben. Door het dragen van de sokken wordt dementie bespreekbaar gemaakt. De opbrengst van de verkoop gaat naar wetenschappelijk onderzoek van het Alzheimercentrum Amsterdam. Tegelijk met de lancering van de sokken begint ook de campagne Let’s Fight Alzheimer met ambassadeurs Marco van Basten, Humberto Tan, Tim Senders en Twan van Steenhoven. De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met campagnebureau Sushine en Sausages.

Ambassadeur Marco van Basten: “Het belang van geestelijk contact, van met elkaar praten en emoties delen is voor mij van wezenlijk belang voor mijn relatie met dierbaren. Fysiek contact is natuurlijk ook belangrijk, maar geestelijk contact heeft uiteindelijk veel meer waarde. Mijn moeder leefde nog na haar hersenbloeding, maar het geestelijk contact was verdwenen. Daarom zet ik mij in voor meer onderzoek naar ziekte van Alzheimer, omdat ik weet hoe het is wanneer je geen geestelijk contact meer kunt hebben met je dierbaren. Let’s Fight Alzheimer!”

Extra steun nodig voor dementieonderzoek in deze bijzondere tijd

“In deze moeilijke tijd is de opbrengst van de sokken extra welkom. Wij werken in Alzheimercentrum Amsterdam met man en macht om de coronacrisis het hoofd te bieden. Speciaal voor mensen met dementie en hun naasten is het een moeilijke tijd. Zij worden namelijk door corona extra hard geraakt, omdat ze een groter risico hebben om de ziekte te krijgen. Daarbij hebben de corona-maatregelen een onevenredige impact op hun dagelijks leven gehad. Daarom is onderzoek naar dementie nu éxtra hard nodig”, zegt hoofd onderzoek Prof. Wiesje van der Flier.

Samen met onze ambassadeurs: Marco van Basten, Humberto Tan, Tim Senders, Twan van Steenhoven (Big2) en de beroemde fotograaf Martin Dijkstra heeft Publicis Groupe en haar exploitanten zorg gedragen voor de zichtbaarheid van de Alzheimer Socks door Nederland op radio, out-of-home, print en digitaal. Samen vechten we voor een wereld zonder Alzheimer.

Koop de sokken nu! En zorg daarmee dat de onderzoekers het gevecht tegen dementie winnen.

De Alzheimer Socks zijn vanaf 21 september te koop via de website www.alzheimersocks.nl en ook bij onze partners: JUMBO, PICNIC, Hoogvliet, C&A en Bol.com.