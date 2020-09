CAREND: Hét centrum voor palliatieve zorg een feit

Carend bestaat uit een groep opleiders en aanjagers en zij willen het verschil maken voor mensen in de palliatieve fase.

De vraag naar zorg in de palliatieve setting is groot, demografische ontwikkelingen laten zien dat deze behoefte in de (nabije) toekomst zal toenemen. Verreweg de meeste mensen willen thuis sterven, maar te vaak lukt dat niet.

Bij Carend vinden ze dat de palliatieve zorg in Nederland beter moet, en beter kan! Het vroegtijdig markeren van de palliatieve fase is belangrijk, omdat het patiënten en naasten de mogelijkheid biedt om in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan over de wensen en behoeften in die laatste fase. Een cruciale voorwaarde voor Advance Care Planning.

Carend wil voorop lopen in het gesprek over palliatieve zorg. Door het geven van lezingen aan algemeen publiek, door bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. En door het geven van onderwijs op MBO, HBO en WO(+) niveau. Het gaat hierbij om basis workshops voor generalistische zorgprofessionals. En om leergangen voor gevorderde zorgprofessionals die op zoek zijn naar verdere verdieping en/of zich (willen) bezighouden met specialistische palliatieve zorg.

Bron: Carend