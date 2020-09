Echo-robot spoort verstopte bloedvaten in de hersenen op

Nieuwe methode levert tijdwinst op en dat vergroot de kans op herstel

In het Maastricht UMC+ wordt momenteel onderzoek gedaan naar de inzet van een speciale echo-robot om verstopte bloedvaten in de hersenen snel op te kunnen sporen. Het apparaat is zelfstandig in staat om binnen een paar minuten de bloedstroom van de grote hersenvaten in beeld te brengen en te constateren of er een bloedpropje aanwezig is.

Bij een verstopt bloedvat in de hersenen moet snel worden gehandeld. Op verschillende manieren kan een diagnose worden gesteld, waarbij een CT-scan de gouden standaard is. Dat is echter wel een kostbare methode, die alleen in een ziekenhuis kan plaatsvinden. Hoe sneller er uitsluitsel gegeven kan worden over een verstopping hoe beter, aangezien dit de behandelopties kan veranderen. Als het mogelijk is om een verstopping van een hersenvat reeds buiten het ziekenhuis vast te stellen, kan dit de tijd tot behandeling aanzienlijk inkorten, en daarmee de kans op herstel vergroten.

Geluidsgolven



Een alternatieve methode om een verstopping in het brein aan te tonen, is via een echo. Daarbij wordt door middel van geluidsgolven gekeken of de bloedstroom in de grote hersenvaten nog intact is. Als de geluidsgolven geen signaal teruggeven, is dat een teken dat er bijvoorbeeld een bloedpropje aanwezig is. Normaliter wordt een dergelijk onderzoek verricht door een getrainde laborant, maar de mobiele echo-robot kan daar verandering in brengen door binnen een paar minuten zelfstandig de opsporing te doen.

Vergelijken

De methode is vrij eenvoudig. De patiënt legt zijn hoofd op een standaard en aan beide kanten worden stickertjes aangebracht. Daar tegenaan wordt het echo-apparaat geplaatst. Vervolgens gaat de robot via geluidsgolven op zoek naar de grote bloedvaten. Zodra de robot een bloedstroom waarneemt via het echo-apparaat, dan optimaliseert hij het signaal. Als de robot van twee kanten een signaal krijgt, dan is er geen verstopping aanwezig. “We geven de robot daar uiterlijk vijf minuten de tijd voor”, zegt neuroloog Rik Houben (zie foto) van het Maastricht UMC+. “Als hij maar via één zijde een echo-signaal krijgt, weten we dat er zeer waarschijnlijk iets aan de hand is.” De conclusies van de robot worden in onderzoeksverband vergeleken met de resultaten van een CT-scan en handmatig echo-onderzoek. Houben: “Nu testen we alleen nog bij patiënten die op de Spoedeisende Hulp of de vaatkamer komen, maar als de echo-robot zijn meerwaarde daadwerkelijk kan bewijzen, is de volgende stap om het apparaat in de ambulance in te gaan zetten. Tijd is immers cruciaal.”