Instituut voor Tropische Geneeskunde en Congolese partners slaan handen in elkaar om nieuwe ziekte-uitbraken te voorkomen en te bestrijden

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) lanceert CREDO, een grootschalig project om Congolese wetenschappers beter voor te bereiden op nieuwe en heropflakkerende epidemieën. Door COVID-19 hebben we ook bij ons ervaren hoe fragiel we zijn als er nieuwe ziekten opduiken. Met dit project wil het ITG de samenwerking tussen wetenschappers bevorderen, om van elkaar te leren uit de aanpak van COVID-19. Tegelijk zal dit project ook de capaciteit van de Congolese partners versterken, zodat ze in de toekomst sterker staan in de bestrijding van epidemieën.

CREDO is de uitbreiding van een overeenkomst tussen het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde, en het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Het project heeft als doel de gezondheid van de Congolese bevolking te verbeteren, door wetenschappers bij te staan in hun onderzoek naar nieuwe en heropflakkerende ziekten. Concreet betekent dit een investering in lokale onderzoekers en instituten, om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op dergelijke epidemieën.

“De Democratische Republiek Congo (DRC) werd, net als vele andere landen in de wereld, getroffen door COVID-19. Tegelijk heeft het de afgelopen jaren ook verschillende uitbraken van ebola doorstaan. Het gezondheidssysteem in het land is bij lange na niet zo sterk als het onze, wat een groot gevaar kan vormen voor de bevolking”, zegt ITG-directeur Marc-Alain Widdowson. “Omgekeerd hebben de Congolezen veel meer ervaring met het omgaan met grote ziekte-uitbraken. Niet alleen ebola, maar bijvoorbeeld ook cholera of de mazelen. Al in de jaren zeventig gingen hele dorpen in quarantaine als er ergens een uitbraak was. Of neem het elleboogstootje, dat hier intussen ingeburgerd is geraakt. Ook dat is geen nieuwe uitvinding. Mensen in Congo deden dit al lang voor we ooit van COVID-19 gehoord hadden.”

CREDO wil beter begrijpen hoe opkomende ziekten worden overgedragen, welke impact ze hebben op de gezondheid van het individu en van de bevolking, en bekijken hoe diagnose en preventie aangepakt kunnen worden. Zo kunnen Congolese experts beter beslissen hoe men in de toekomst aan preventie en controle wil doen, hoe men ziekenhuizen kan regelen en hoe de gezondheidszorg eruit kan gaan zien. Bovendien zal een deel van het geplande onderzoek de mondiale kennis vergroten en relevant zijn voor landen in heel Afrika, maar ook in de rest van de wereld. Voor dit project is vier miljoen euro uitgetrokken.

Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo: “De filosofie van het ITG sluit mooi aan bij het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Het is niet aan ons om de mensen in de DRC uit te leggen hoe het moet. Dit is een project waar wederkerigheid centraal staat en waar we beiden baat bij hebben. Door onze wetenschappelijke ervaring te delen, maar ook door te leren van onze lokale partners. Op die manier zijn we beiden beter in staat om toekomstige epidemieën in te dammen. Niet alleen in Congo, maar ook in België.”

Al tientallen jaren werken ITG-onderzoekers samen met partners in het zuiden om epidemieën te bestrijden, zoals ook in de DRC. In de jaren zeventig werd ebola ontdekt in een samenwerking tussen de gerenommeerde Congolese viroloog Jean-Jacques Muyembe en toenmalige ITG-wetenschapper Peter Piot. Professor Muyembe is ook nauw betrokken bij het huidige project. Momenteel werkt het ITG ook samen met de Bill & Melinda Gates Foundation om de slaapziekte uit te roeien. Het CREDO-project is een nieuwe stap om de impact van opkomende ziekten op de Congolese bevolking te verminderen en wereldwijde besmettingen te voorkomen.

Bron: ITG