Verborgen tekentalenten in verpleeghuis

Mensen met dementie, kunnen die nog iets leren? Jazeker, en hoe!

Tijdens de expositie van het project ‘Ieder mens is een kunstenaar’ in de Schutse, zorginstelling Amsta, zijn alle werken verkocht. De werken zijn gemaakt door mensen met dementie. De volledige opbrengst wordt geschonken aan de stichting Alzheimer.

Project ‘Ieder mens is een kunstenaar’

Sinds vorig jaar draait met groot succes het kunstproject ’Ieder mens is een kunstenaar’ in verschillende locaties van zorginstelling Amsta. De bewoners krijgen een serie tekenlessen van initiatiefnemer Eva Gans, illustrator en werkzaam in de zorg. Tijdens haar lessen creëert zij een vellige omgeving waardoor de deelnemers niet bang zijn om zich te uitten. De lessen zijn zo populair dat bewoners vaak proberen de volgende les ook mee te doen en soms zelfs op verkeerde dagen in de gang bij het tekenlokaal staan te wachten.

“Niet alleen worden er prachtige tekeningen gemaakt er wordt veel gelachen en er ontstaan mooie gesprekken. Mensen met dementie zijn mensen zoals jij en ik. Tijdens de lessen zie en voel ik geen verschil.”

Kunst tijdens crisis

De coronacrisis is erg ingrijpend geweest in zorginstellingen. Maar gelukkig heeft het coronavirus de creativiteit niet verslagen. De tekenlessen, hetzij in aangepaste vorm, zijn grotendeels doorgegaan. Juist in deze periode is weer eens gebleken hoe verbindend kunst kan werken. Eva Gans laat zien dat mensen met dementie veel meer zijn dan een ‘kwetsbare groep’. “Ik stimuleer mensen in wat ze wel kunnen. Ik zie zoveel moois en ontwikkelingen tijdens de lessen.”

Social media

Ook online vinden de tekeningen hun weg. De tekeningen worden veel gedeeld en bewonderd. Een van de bewoners wist niet wat hem overkwam toen werd verteld dat zijn tekening meer dan 22.000 keer gedeeld is op social media.

Uitreiking cheque

In de Schutse werd een verkooptentoonstelling georganiseerd met 20 werken van de kunstenaars. Alle werken zijn inmiddels verkocht. Unaniem schenken de bewoners/kunstenaars de opbrengst aan stichting Alzheimer Nederland. Door de huidige maatregelen is er voor gekozen om de uitreiking op een andere locatie te doen. In Café Flink, in de buurt en echt een plek voor jong en oud, is er een waardig alternatief gevonden. De bewoners zijn aanwezig via een online verbinding. De cheque wordt uitgereikt aan de voorzitter van stichting Alzheimer Nederland, dhr. Cohen.

Vrijdag 2 oktober, 16:30 uur

Cafe Flink – Jan Tooropstraat 8 – Amsterdam

F. Cohen, voorzitter afdeling Amsterdam van Alzheimer Nederland

R. Flart, clustermanager stichting Amsta

Eva Gans, illustrator en initiatiefnemer project ‘Ieder mens is een kunstenaar’

Een feestelijke bijeenkomst met een hapje en een drankje!

Er wordt nauwlettend toegezien op naleving van de regels vanuit het RIVM.

