‘Een magisch getal’, over een jongetje dat niet ouder zou worden dan twee jaar

Over de onvoorspelbaarheid van het leven en de onvoorwaardelijke liefde voor een kind

5 november verschijnt Een magisch getal van Dessie Lividikou, over haar zoontje Sam dat zeer waarschijnlijk niet ouder zou worden dan twee jaar.

Wat doe je als je te horen krijgt dat je baby ernstig ziek is? Hoe ga je verder na het nieuws dat je kindje waarschijnlijk niet ouder zal worden dan twee jaar? Het overkwam Dessie Lividikou toen zij na een goede zwangerschap te horen kreeg dat haar zoontje Sam geboren is met de zeldzame en ernstige progressieve bindweefselaandoening neonatale Marfan. Samen met haar man Laurens Ivens die een drukke baan heeft als wethouder in Amsterdam, moest ze opeens anders naar de toekomst leren kijken en haar leven heel anders vormgeven.

In Een magisch getal beschrijft Dessie Lividikou de onzekere medische achtbaan waarin zij met haar gezin terechtkomt. Ze wordt geconfronteerd met moeilijke vragen over leven en dood, verdriet, angst en onzekerheid, maar ook hoop, liefde en geluk. Na een moeilijke periode van rouw besluiten ze samen alles uit hun leven met Sam te halen. Ze stellen een bucketlist op en vieren elke maand zijn verjaardag. Tussen alle ziekenhuisbezoeken en opnames door proberen ze zoveel mogelijk samen te genieten van de kleine dingen en alles wat er nu is.

Een magisch getal is een prachtig, ontroerend en hoopvol verhaal over de onvoorspelbaarheid van het leven en hoe hiermee om te gaan.

In samenwerking met het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC en Stichting Steun Emma vraagt Dessie met dit boek aandacht voor de ziekte neonatale Marfan. Een deel van de opbrengst van het boek wordt gedoneerd aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

Foto: Anne van Gelder

