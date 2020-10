Eén op de zes gaat zich niet zo streng aan coronaregels houden

Niet iedereen is van plan de nieuwe coronamaatregelen goed na te leven. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 26.000 mensen. Van de ondervraagden is 17 procent niet van van plan zich streng aan de regels te houden. Vooral kiezers van Forum voor Democratie hebben hier weinig zin in.

Meerderheid Forum kiezers ziet noodzaak niet

Maar opgeteld 17 procent zegt zich nu niet zo streng (9 procent) of bijna niet (8 procent) aan de regels te gaan houden. Kiezers van Forum voor Democratie scoren hier met afstand het hoogst: 62 procent wil de regels niet of maar beperkt gaan volgen. Zij vinden dat het kabinet overdreven zware maatregelen neemt en balen ervan dat hun normale leven wordt afgepakt voor een probleem dat in hun ogen niet zo groot is. Hoe is dat bij de kiezers van andere partijen? Je leest het hier.



Weerstand bij andere groepen

Ook relatief veel ondernemers, ouders en jongeren hebben moeite zich aan coronaregels te houden. Lees hier wat hun redenen zijn en welke regels het meeste weerstand oproepen.

Over dit onderzoek



Aan het onderzoek, gehouden van 28 tot 30 september 2020, deden 26.436 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

