Franciscus Gasthuis realiseert hybride operatiekamer van de toekomst

Afgelopen zaterdag 26 september is de nieuwe hypermoderne operatiekamer in de binnentuin van Franciscus Gasthuis getakeld en begin 2021 kan hij volledig in gebruik worden genomen. Deze hybride operatiekamer moet de zorg naar een nog hoger niveau tillen. Maarten van der Wal, radioloog Franciscus Gasthuis & Vlietland: ‘In deze nieuwe operatiekamer kunnen namelijk 2 ingrepen in 1 ruimte worden gedaan. Stel je hebt een motorongeluk met interne bloedingen en botbreuken, dan kunnen we hier met deze nieuwe apparatuur in één operatiekamer mee aan de slag.’

De hybride operatiekamer haalt het maximale uit de hedendaagse medische technologie. Het operatieteam werkt met minimaal invasieve operatietechniek, die wordt ondersteund door geavanceerde beeld gestuurde technieken. Hiermee kan de chirurg, in plaats van via een grote snee in het lichaam, via een kleine gaatjes opereren en ter plekke ondersteund worden door 3D software en röntgentechnologie die wordt geprojecteerd op grote beeldschermen.

Efficiënter en veiliger

Gijs Welten, vaatchirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland: ’In de hybride operatiekamer is de zorg voor de patiënt efficiënter te regelen, waardoor je minder blootstaat aan röntgenstraling. Dit is veiliger voor de patiënt, maar ook voor het operatieteam. Wat wij ‘stralingshygiëne’ noemen wordt geoptimaliseerd in de nieuwe setting.’

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek. De hybride operatiekamer is een waardevolle plek voor het opleiden van chirurgen en lerende omgeving voor het gehele operatieteam.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.franciscus.nl/nieuwbouw

Foto: plaatsing hybride operatiekamer