Oranje Fonds start actie om Danielle (59) uit eenzaamheid te halen

Fonds doet oproep tijdens start van de Week tegen Eenzaamheid

Het Oranje Fonds start vandaag, op de eerste dag van de Week tegen Eenzaamheid, een actie voor de 59-jarige Danielle uit Nieuwleusen. Onder de noemer Veel Liefs roept Leona Philippo namens het Fonds heel Nederland op Danielle een hart onder de riem te steken in de vorm van een kaartje. Zo wil het sociale fonds aandacht vragen voor mensen van alle leeftijden, die zich net als Danielle eenzaam voelen. Een kaartje sturen kan kosteloos via oranjefonds.nl/veelliefs.



Danielle was 42 jaar samen met haar man Herman toen hij afgelopen januari heel plotseling overleed. Daaroverheen kwam de coronacrisis en haar mobiliteit is door reuma beperkt. Omdat zij altijd geleefd heeft voor haar gezin en Herman en zij een aantal keer verhuisd zijn, is haar sociale kring niet groot. Daardoor overvalt de eenzaamheid haar vaak. Ze wil niet te veel op haar kinderen leunen en mist vrienden van haar eigen leeftijd. Het Oranje Fonds hoopt dat deze actie haar niet alleen heel veel kaarten vol lieve woorden, maar ook warme nieuwe contacten oplevert.



Alle leeftijden

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Zij hebben geen of weinig sociale contacten. Dit zijn mensen van alle leeftijden. Het Oranje Fonds vindt dat niemand in ons land er alleen voor zou moeten staan en zet zich daar op verschillende manieren voor in. Met de actie Veel Liefs wil het Fonds mensen ervan bewust maken dat het tegengaan van eenzaamheid begint met het maken van contact.



Iedereen van waarde

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “We kennen allemaal wel iemand die geen groot sociaal netwerk heeft. Bijvoorbeeld iemand als Danielle, die alles samen deed met haar man en het nu ineens alleen moet doen. We willen met Veel Liefs laten zien dat iedereen van waarde kan zijn voor een ander door tijd en aandacht te geven. Dat lijkt misschien een kleine moeite, maar kan zó veel impact hebben. Als we ons daarvan bewust zijn kunnen we samen stappen nemen om eenzaamheid echt aan te pakken.”



Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bron: Oranje Fonds