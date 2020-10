Zorg buiten kantooruren in verpleeghuizen gewaarborgd door samenwerking

Dertien (thuis)zorgorganisaties in Drenthe gaan samenwerken om zorg voor ouderen in verpleeghuizen buiten kantooruren te behouden en verbeteren. Dit is hard nodig omdat mensen steeds ouder worden, hun zorg complexer wordt en er tegelijkertijd een tekort is aan specialisten die deze zorg in verpleeghuizen bieden. Tangenborgh en Treant Zorggroep starten begin oktober met een pilot om zo slim en efficiënt mogelijk samen te werken in de avond-, nacht- en weekenduren. De pilot duurt drie maanden.

In de pilot zijn de vakgroepen ouderengeneeskunde van Tangenborgh en Treant Zorggroep samen verantwoordelijk voor de zorg in de avond-, nacht-, en weekenduren in aangesloten verpleeghuizen. Samen kijken ze naar slimme manieren om hun bereikbaarheid en beschikbaarheid in te richten.

Voordelen samenwerking

Door het werk te verdelen onder een grotere groep artsen en anders in te richten, vermindert de werkdruk van Specialisten Ouderengeneeskunde, Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten. Dit betekent dat de arts (nog) meer tijd heeft voor persoonlijke aandacht voor bewoners en cliënten. In de samenwerking wordt ook gekeken naar efficiëntere zorg overdag. Als overdag nog betere voorbereidingen worden getroffen, is er in de nacht minder zorg nodig en hoeft de arts alleen nog te komen voor acute zorg. Dat is zowel voor de bewoner en cliënt als de arts prettiger.

De (thuis)zorgorganisaties krijgen subsidie van Zilveren Kruis om de samenwerking vorm te geven. Het gekozen model maakt het mogelijk om zelfs gedurende de pilot meer (thuis)zorgorganisaties aan te laten sluiten.

De samenwerkende (thuis)zorgorganisaties zijn:

1. Accoladezorg

2. Derkshoes

3. Dignis, onderdeel van Lentis (locaties Drenthe)

4. Icare

5. Interzorg

6. Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)

7. Noorderboog

8. Tangenborgh

9. Treant Zorggroep

10. Westerkim

11. Woonzorg De Berkenhof

12. Zorggroep Drenthe

13. Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)

Bron: Zorggroep Treant