Knie- of heupprothese voorkomen met voorlichtings- en trainingsprogramma

Als eersten van Nederland starten Máxima MC (MMC), huisartsenorganisatie PoZoB en fysiotherapeuten in regio Eindhoven met GLA:D®. Dit is een voorlichtings- en trainingsprogramma voor patiënten met heup- en knieartrose, dat is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het programma vermindert pijn en voorkomt dat klachten verergeren. Zo kunnen patiënten in hun eigen buurt en met eigen inzet een knie- of heupprothese uitstellen of zelfs voorkomen.

Patiënten met klachten van de heup of knie worden regelmatig door de huisarts doorverwezen naar afdeling orthopedie van Máxima MC. Als blijkt dat er sprake is van artrose en een operatie nog niet nodig is, werd tot nu toe een begeleidingstraject ingezet. De verpleegkundig specialisten van orthopedie, onder wie Christa van Doesburg, verzorgden speciale spreekuren voor deze patiënten: “Tijdens ons spreekuur gaven we vooral advies en begeleiding over het omgaan met en het accepteren van deze chronische aandoening.

Wij zagen hoeveel baat patiënten hadden bij meer aandacht voor leefstijladvies en gerichte oefentherapie. Dit effect zorgde voor een andere denkwijze. We constateerden dat dit zorg is die eigenlijk niet in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden.”

Oefentherapie bij de fysiotherapeut

Samen met orthopedisch chirurg Willem den Boer haalde Van Doesburg het Deense programma GLA:D® (Good Life with Osteoarthritis in Denmark) naar MMC: “GLA:D® is een programma dat is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Door een duidelijk behandelplan en afspraken met huisartsen en fysiotherapeuten krijgen patiënten dezelfde voorlichting en dezelfde oefentherapie bij de fysiotherapeut.” De voorlichtingssessies vinden plaats in het ziekenhuis, waar de patiënten informatie krijgen over onder meer de symptomen, risicofactoren en het omgaan met artrose. De behandeling bij de fysiotherapeut duurt zo’n zes weken en bestaat uit ongeveer twaalf oefensessies. De fysiotherapeut maakt voor elke patiënt een persoonlijk programma dat past bij zijn of haar situatie.

Minder pijn en pijnstillers

De resultaten van GLA:D® in Denemarken laten zien dat de patiënt baat heeft bij het programma, doordat hij minder pijn heeft, minder pijnstillers hoeft te nemen en hij zijn kwaliteit van leven ziet verbeteren. De resultaten zijn direct na afloop van de behandeling te zien en na twaalf maanden zelfs verder verbeterd. “We hopen dat het zelfs een blijvende positieve invloed heeft op de leefstijl van de patiënt. En als hij toch ernstige klachten houdt en een operatie de juiste keuze is, kan de patiënt uiteindelijk weer bij ons terecht in het ziekenhuis.”

Patiëntgerichte zorg

Door het programma worden naar verwachting minder patiënten te vroeg naar het ziekenhuis verwezen voor een knie- of heupprothese. Een prothese kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren, maar gaat gemiddeld 15 tot 20 jaar mee. Hierna is er een nieuwe operatie nodig; een grote ingreep met een hoger complicatierisico en vaak minder positieve resultaten.



GLA:D® is een voorbeeld van de projecten waarmee Máxima MC bijdraagt aan kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte én goedkopere zorg onder de noemer ‘Verantwoorde zorg’. Het project is een samenwerking tussen Máxima MC, PoZoB en fysiotherapeuten in de regio, met ondersteuning van zorgverzekeraar VGZ.

Bron: Máxima MC