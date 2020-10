Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding ontvangt prestigieuze WFM Impact Award

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft vandaag de PlanMen WFM Impact Award in ontvangst genomen. De prestigieuze prijs is toegekend aan het LCPS voor haar cruciale rol bij de coördinatie van de zorg voor patiënten besmet met het Covid-19 virus. De prijs is overhandigd aan prof. dr. Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg en verantwoordelijk voor het LCPS.



De PlanMen WFM Impact Award is uitgereikt op het moment dat het LCPS weer op volle toeren draait. Nadat de deuren na de eerste golf werden gesloten, is het centrum 23 september jl. weer online gegaan met de coördinatie van patiënten. Hoewel er veel geleerd is van de eerst golf en het centrum veel beter in staat is om te anticiperen, vreest men toch de werkdruk op de gehele keten. Waardering voor het werk in de vorm van een award is dan ook meer dan welkom.





Een landelijk capaciteitsplanningsvraagstuk



Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, gevestigd in het Erasmus MC in Rotterdam, is 30 maart jl. opgericht om de zorgvraag voor patiënten die besmet zijn met het Covid-19 virus zo goed mogelijk te spreiden over de Nederlandse ziekenhuizen. Bij de spreiding is de actuele capaciteit binnen de ziekenhuizen de bepalende factor. Het gaat daarbij zowel om de beschikbaarheid van IC bedden als het zorgpersoneel. Omdat landelijke capaciteitsplanning rondom patiënten nooit eerder in de geschiedenis nodig is geweest, hebben Ernst Kuipers en minister Hugo de Jonge besloten om defensie in te schakelen voor hun expertise en ervaring.





Waardering voor de hele keten



Workforce management (WFM), in sommige branches nog wel personeelsplanning genoemd, zorgt ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek worden ingezet. In de zorg is dit al jaren een toenemende uitdaging door een beperkte capaciteit van zorgverleners. Door het Covid-19 virus is dit probleem nog groter geworden doordat de zorgvraag is toegenomen en daarentegen het aantal inzetbare zorgverleners juist is afgenomen. Al met al een enorme uitdaging om de planning rond te krijgen.



Het probleem is zichtbaar op alle niveaus in de zorgketen. Op afdelingen van ziekenhuizen en zorginstellingen, bij de integrale planning binnen organisaties en nu dus ook organisatie overstijgend. Ernst Kuipers draagt de award dan ook op aan iedereen in de keten.



“Ik zie dit echt als een award voor alle collega’s van het LCPS, defensie, ambulancezorg Nederland, de Mobiele Intensive Care Units en alle ziekenhuizen. Iedereen doet hier aan mee.” – Ernst Kuipers



PlanMen WFM Awards



De PlanMen WFM Awards worden jaarlijks uitgereikt aan organisaties en personen die met workforce management impact maken voor klanten en/of medewerkers. De winnaars worden bepaald door zowel het publiek als een vakjury binnen profit en non profit. De organisaties die dit jaar hebben gewonnen zijn UMC Utrecht en de Rabobank. De WFM Impact Award wordt uitgereikt aan de organisatie die het meeste impact heeft gemaakt met een groot maatschappelijk belang.



Bron: PlanMen