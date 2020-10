Stabiele hiv-patiënten worden voortaan digitaal opgevolgd

De opvolging van stabiele hiv-patiënten kan voortaan verlopen via een beveiligde app waarbij de patiënt haar/zijn laboratoriumresultaten ontvangt via de app. Medicatievoorschriften volgen per post of ook via elektronische weg. Deze opvolging verloopt volledig in samenspraak met de behandelende arts en de hiv-patiënt. Uit een pilootproject dat gedurende twee jaar in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) liep, blijkt dat de digitale opvolging sterk wordt geapprecieerd door hiv-patiënten en geen negatieve gevolgen heeft op de kwaliteit van de zorg. De ITG-artsen rollen het project nu verder uit naar alle hiv-patiënten die in aanmerking komen en geïnteresseerd zijn in deze digitale opvolging.

Steeds betere antiretrovirale medicatie

Dankzij steeds betere antiretrovirale medicatie is hiv in ons land een chronische ziekte geworden. Dat vraagt naar nieuwe manieren van opvolging die beter aansluiten bij de levensstijl van de patiënt. Twee jaar lang testten ITG-artsen en hun hiv-patiënten de EmERGE-app uit. De behandelende arts bepaalt op basis van laboratoriumresultaten of de patiënt stabiel is. De patiënt ontvangt deze resultaten via de beveiligde app samen met een bericht van de arts. Als de patiënt akkoord gaat hoeft hij of zij niet meer op consultatie te komen en ontvangt hij/zij de medicatievoorschriften per post of elektronisch. De patiënt maakt dan in principe nog enkel voor een bloedafname een afspraak.

Tijd en vervoerskosten besparen

“Door de nieuwe app komt de patiënt nog meer centraal te staan. Zijn of haar gezondheidsgegevens zijn altijd binnen handbereik, ook bij een bezoek aan de huisarts. De hiv-patiënt bespaart tijd en vervoerskosten, en de behandelende arts krijgt meer ruimte voor gecompliceerde patiënten. Ook tijdens de COVID-19-lockdown heeft de app zijn waarde bewezen: toen werden bezoeken aan de kliniek tot een minimum beperkt, maar bleven we toch in contact met onze patiënten via de app.” vertelt ITG-arts Ludwig Apers.

De app is gratis en bevat nog extra diensten zoals een pil-innameherinnering, een overzicht van de genomen medicatie, een afspraakherinnering, etc. Alle hiv-patiënten worden wel nog minstens éénmaal per jaar gezien door hun behandelende arts.

De digitale opvolging is het resultaat van ‘EmERGE’, een EU-gefinancierd onderzoeksproject. De nieuwe opvolgmethode werd ook getest en goed bevonden in hiv-klinieken in Engeland, Kroatië, Spanje en Portugal. De app werd ontwikkeld door het Engelse Podmedics met inhoudelijke input van de onderzoekers van het EmERGE-project én van de gebruikers.

Bron: Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen