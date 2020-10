1 op de 10 coronapatiënten krijgt complicaties aan het hart tijdens ziekenhuisopname

Vooral mannen en 65-plussers in het ziekenhuis

Bij bijna 12% van de coronapatiënten die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, treden hartproblemen op tijdens de opname. Bijna 7% van deze ernstig zieke patiënten krijgt een longembolie. Dit blijkt uit een studie bij 3011 coronapatiënten. Wereldwijd is dit de grootste studie naar hartcomplicaties bij coronapatiënten die tot nu toe is verricht. De Hartstichting steunde het onderzoek.

Ritmestoornissen

Bij coronapatiënten in het ziekenhuis zijn boezemfibrilleren (142 patiënten, 4,7%) en andere ritmestoornissen van de boezems de meest voorkomende complicaties aan het hart. Ernstige hartcomplicaties komen minder vaak voor. Gedurende de opname werd hartfalen bij 55 patiënten (1,8%) vastgesteld, een hartinfarct bij 15 patiënten (0,5%), hartritmestoornissen die tot een hartstilstand kunnen leiden bij 14 patiënten (0,5%) en ontstekingen van de binnenbekleding van het hart, de hartkleppen, de hartspier of het hartzakje bij 8 patiënten (0,2%). Bijna 200 patiënten (6,6%) kregen een longembolie. Bij de ernstige zieke patiënten op de intensive care treden deze complicaties vaker op.



Hartpatiënten

Ruim 60% van de patiënten in de studie was man en de gemiddelde leeftijd was 67 jaar. Bijna een derde van de patiënten had vóór de opname in het ziekenhuis al een hart- of vaatziekte. De meesten van hen hadden eerder een hartinfarct doorgemaakt of angina pectoris (n = 463, 15,4%). Tijdens het verblijf in het ziekenhuis overleden 595 (19,8%) patiënten, waarvan 16 patiënten (2,7% van de overledenen) door problemen aan het hart. De patiënten verbleven gemiddeld 7 dagen in het ziekenhuis. Diegenen die op de intensive care terecht kwamen verbleven daar gemiddeld 13 dagen.



“Het is verontrustend dat corona gepaard kan gaan met problemen in het hart- en vaatstelsel’’, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. “Voor de behandeling van coronapatiënten is het belangrijk dat er snel meer kennis komt. We willen weten welke patiënten een grote kans hebben dat corona bij hen ernstig verloopt. Ons onderzoek zal daar hopelijk snel aan bijdragen.”



Risicogroepen en lange termijn

Onderzoeksleider prof. dr. Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht benadrukt dat de onderzoekers op grond van deze gegevens nog niet kunnen concluderen welke patiënten een groter risico hebben op een ernstig beloop. Zo onderzoeken zij nog of er binnen de groep van patiënten met hart- en vaatziekten, bepaalde aandoeningen zijn die meer of juist minder kans geven om ernstig ziek te worden: “Op dit moment zijn we druk bezig met analyses die hiervoor nodig zijn. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen zeggen.” Vervolgonderzoek moet ook nog uitwijzen hoeveel patiënten complicaties krijgen en houden op de lange termijn, ook na een opname in het ziekenhuis.



Over CAPACITY-COVID

Deze resultaten komen uit de internationale CAPACITY-COVID registratie waaraan 74 ziekenhuizen in 13 landen bijdragen. Ze worden gepubliceerd in The European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care. Inmiddels zijn van meer dan 7000 coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen gegevens verzameld.

Door de tomeloze inzet in alle deelnemende ziekenhuizen zijn in Nederland tijdens de eerste golf de helft van alle ziekenhuisopnames in CAPACITY-COVID geregistreerd. Deze gegevens worden momenteel voor een groot aantal onderzoeken gebruikt.



DCVA

Dit initiatief is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN), Nederlandse Hart Registratie (NHR), Netherlands Heart Institute (NL-HI), patiëntenvereniging Harteraad en de Hartstichting. Zij vormen een onderdeel van de in totaal vijftien onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Die werken samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.



Kijk voor meer informatie op https://www.hartstichting.nl/nieuws/1-op-de-10-coronapatienten-krijgt-hartproblemen

Bron: Hartstichting