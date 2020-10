Innovatie in de zorg | Spraakgestuurde technologie ‘Hé Google, praat met Zorgbalans’

Met haar ambitie om toonaangevend te zijn als het gaat om oplossingen voor de exploderende zorgvraag, heeft Zorgbalans weer een stap gezet. Via spraakgestuurde technologie biedt de ouderenzorgorganisatie op een innovatieve wijze informatie aan cliënten, mantelzorgers en (potentiële) medewerkers. Door ‘Hé Google, praat met Zorgbalans’ te zeggen tegen de Google Home krijgt u direct informatie over zorg in de wijk, ontmoetingscentra, wonen en revalideren of actuele vacatures bij Zorgbalans. Daarnaast maakt Zorgbalans voor alle medewerkers gecompliceerde zorgprotocollen via spraaktechnologie toegankelijker.

Spraakgestuurde technologie in de zorg kansrijk

Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat maar liefst 51,9% van de consumenten geïnteresseerd is in het gebruik van spraakgestuurde technologie voor zorgdoeleinden: van het verkrijgen van informatie over ziektesymptomen en het stellen van zorgvragen tot het maken van een afspraak met een zorgprofessional. Het gebruik van spraakgestuurde technologie is hoog. Bijna de helft van de jongeren maakt er gebruik van en ook het gebruik onder ouderen neemt snel toe. Zorgbalans wil hierop voorbereid zijn. Daarom is binnen de organisatie een ontwikkelteam van jonge zorgprofessionals aan de slag gegaan. De eerste resultaten zijn veelbelovend en smaken naar meer.

Protocollen en werkwijzen laagdrempelig beschikbaar

De eerste stappen om ook inhoudelijke protocollen en werkwijzen via een voice assistant beschikbaar te hebben zijn gezet. De eerste testresultaten waren positief. Het is efficiënt en helpend, ook voor medewerkers die moeite hebben met uitgebreide protocollen. “Door protocollen en werkinstructies om te zetten naar spraakgestuurde technologie, verlagen we de drempel tot zorgvuldig gebruik. Met een smartphone heb je in een aantal klikken de informatie opgevraagd. Via spraak, kleine stukjes voorgelezen tekst en geïntegreerde video’s, worden medewerkers stap voor stap door de hele handeling begeleid”, aldus wijkverpleegkundige en lid van het ontwikkelteam Daan Ekelschot.

Sascha Fokker (ook wijkverpleegkundige en lid van het ontwikkelteam) vult aan dat je de cliënt de handeling kan laten ervaren met beeld en geluid. “Dit kan de cliënt erg geruststellen en meer comfort geven. De mogelijkheden zijn legio. Deze nieuwe ontwikkelingen lijken soms ‘eng’, maar tijdens het testen hebben we juist gemerkt dat het zowel cliënten als medewerkers kan helpen. Binnen Zorgbalans noemen we dat goede zorg, goed werk en het is ook nog eens economisch duurzaam”.

Toegankelijk en voorbereid op de toekomst

Met de introductie en ontwikkeling van een voice assistant maakt Zorgbalans haar zorg nog toegankelijker. “Wij zijn op zoek naar innovatieve oplossingen die passen bij wat er in de toekomst van de zorg verwacht wordt”, aldus directeur Wijkzorg Inge Veenstra. “Daarom zijn we er trots op dat we samen met onze tech-partner Smartvoices één van de eerste spraakgestuurde toepassingen voor de zorgsector in Nederland hebben gelanceerd. Het ontwikkelteam is enthousiast, dus het komt van de professionals zelf, wat willen we nog meer. We zien dit als een stap in een grotere ambitie om het leven van onze cliënten en medewerkers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Alle kleine beetjes helpen. Als je niet blijft uitproberen en vooruitkijken, kom je nergens. Zo werken we aan een toekomstbestendig model met een gezonde balans tussen een krimpende arbeidsmarkt en stijgende zorgvraag”.

Carla Verwijmeren (founder en managing partner van Smartvoices) legt uit dat spraakgestuurde technologie door vrijwel iedereen makkelijk te gebruiken is. “Het biedt daarnaast extra voordelen voor doelgroepen met een beperking in hun zicht, handen en armen en voor doelgroepen die minder digitaal vaardig zijn.” De eerste ervaringen en opbrengsten uit de praktijk zijn veelbelovend en belangrijke reden voor Zorgbalans om de mogelijkheden van spraakgestuurde technologie de komende jaren verder te onderzoeken en te ontwikkelen.

Bron: Zorgbalans