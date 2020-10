Mensen met verstandelijke beperking maakten meer gebruik van ondersteuning op afstand

Begeleiding via beeldbellen tijdens eerste golf corona

Tijdens de intelligente lockdown aan het begin van de coronacrisis hebben mensen met een verstandelijke beperking vaker contact gezocht met DigiContact, ondersteuning via beeldbellen. Het aantal contactmomenten is in die periode aanzienlijk gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Dit blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Journal of Intellectual Disability Research.

Vooral contact zonder afspraak steeg



De resultaten van het onderzoek bevestigen de ervaringen van de werkvloer. Onderzoeker Miriam Zaagsma: “Het waren vooral de ongeplande contacten, dus zonder afspraak, die omhoogschoten in de eerste weken na de allereerste persconferentie waarin premier Rutte diverse maatregelen aankondigde. De geplande contacten (met afspraak) stegen ook, maar deze groei was langzamer en minder groot. Bovendien startte deze toename een aantal weken later.”

Mogelijke verklaringen



Volgens Zaagsma zijn er meerdere verklaringen voor de stijging van het aantal contactmomenten:

Cliënten maakten zich mogelijk de eerste weken extra zorgen

Ze waren op zoek waren naar toegankelijke informatie en advies

Het kan ook zijn dat andere steun (bijvoorbeeld van de ambulant begeleider, vrijwilligers, familie en/of vrienden) tijdelijk verminderde of stopte, waardoor er vaker ondersteuning via DigiContact werd gezocht.

Door beeldbellen via DigiContact kon ondersteuning doorgaan



De toename in het aantal ondersteuningscontacten bleek voor een groot deel te komen doordat cliënten die DigiContact al langer gebruikten tijdens de intelligente lockdown vaker contact zochten. Daarnaast kwamen er ook cliënten bij die voorheen hier nog geen gebruik van maakten. Onderzoeker Miriam Zaagsma: “Het onderzoek laat de waarde zien van een dienst als DigiContact. Doordat DigiContact er was, kon toch begeleiding worden gegeven op momenten dat het fysiek niet of minder mogelijk was. Wanneer je online begeleiding kunt aanbieden als zorgorganisatie, maakt dit je dienstenpakket flexibeler.”

Sinds vier jaar is Miriam Zaagsma binnen Philadelphia Zorg bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde van online begeleiding van zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking. Dit doet ze samen met haar collega’s Karin Volkers, Eline Swart en onderzoekers van het Amsterdam UMC en Disability Studies in Nederland. Het artikel is te vinden via Journal of Intellectual Disability Research. Een interview met Miriam Zaagsma is te lezen op www.philadelphia.nl en Digicontact.nl.

Foto: DigiContact-met deze techniek is het mogelijk elkaar echt in de ogen aan te kijken

Bron: Philadelphia