Jongeren: voorkomen seksueel geweld moet prioriteit zijn van volgende regering

Een overgrote meerderheid van de jongeren (80%) vindt dat er op school verplicht les moet worden gegeven over het herkennen en respecteren van grenzen. En maar liefst driekwart van de jongeren (74%) vindt dat een nieuwe regering meer moet investeren in het voorkomen van seksueel geweld. Dat blijkt uit een peiling van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, uitgevoerd door IPSOS onder 1000 jongeren.

Relaties en seksualiteit

In de peiling is jongeren, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, gevraagd wat politiek Den Haag beter moet regelen als het gaat om relaties en seksualiteit. Zo vindt 59% van de jongeren dat Nederland andere landen moet aanspreken als jongeren daar geen vrije keuzes kunnen maken. Volgens 56% van de jongeren moet de abortuspil verkrijgbaar zijn bij de huisarts. En 75% van de jongeren vindt dat anticonceptie gratis beschikbaar moet zijn voor iedereen.



Wat vinden jongeren het belangrijkst? Van alle onderwerpen zetten jongeren ‘het voorkomen van seksueel geweld’ op de eerste plaats. Daarna volgt de ‘toegang tot gratis anticonceptie’ en op de derde plaats staat ‘altijd toegang tot abortus’.

Preventie

Vooral de resultaten rond het voorkomen van seksueel geweld noemt Ton Coenen, directeur Rutgers, opvallend: “We zien dat jongeren van alle politieke kleuren preventie in meerderheid belangrijk vinden. Van VVD (67%) tot SP (86%). Het is echt hoog tijd dat de nieuwe regering de preventie van seksueel geweld oppakt.” Denk aan goede seksuele voorlichting op alle scholen in Nederland, betere opleidingen voor betrokken professionals en publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren.



Gevolgen Covid-19

In de peiling is ook gevraagd naar de internationale rol van Nederland, zeker nu de seksuele gezondheid door Covid-19 wereldwijd onder druk staat. “We zien dat het merendeel van jongeren vindt dat een nieuwe regering hier meer geld voor vrij moet maken. Dat is terecht, want er zijn enorme tekorten aan voorlichting, anticonceptie en veilige abortus in veel landen én seksueel geweld neemt toe. Covid-19 heeft dat nog veel erger gemaakt. Het is heel zorgelijk.”

Rutgers Dialoog

De peiling is uitgevoerd in het kader van de online Rutgers Dialoog: Het Politieke Voorspel, op 6 oktober 2020. Vanuit TivoliVredenburg in Utrecht gaat BNNVARA-presentator Tim Hofman in gesprek met politieke jongerenorganisaties. Wat moet politiek Den Haag beter regelen als het gaat om de toegang tot anticonceptie en abortus, de preventie van seksueel geweld en seksuele vorming? En welke rol moet Nederland spelen nu de keuzevrijheid en seksuele rechten, zeker ten tijde van Covid-19, wereldwijd in toenemende mate onder vuur liggen?



Politieke jongerenorganisaties van links tot rechts zijn bij de dialoog vertegenwoordigd: JOVD, CDJA, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, DWARS, Perspectief, Rood en Pink. Splinter Chabot, Devika Partiman, Tessel ten Zweege en Lisa de Pagter brengen scherpte in de dialoog. Livestream Kijk op 6 oktober 2020 van 16.00-18.00 uur mee met de online Rutgers Dialoog via deze livestream: www.rutgers.nl/dialoog-livestream

Bron: Rutgers