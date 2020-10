Ook eenzaamheid onder jongvolwassenen schrijnend probleem

Goed bedoelde initiatieven weinig effectief

Bijna 8 miljoen Nederlanders voelt zich sociaal eenzaam. In de leeftijdsgroep 18-64 ligt dat percentage op 41,5%. De diversiteit in goed bedoelde initiatieven is ruim, alleen wordt het aanbod onvoldoende benut. Zo luidt de conclusie van het onderzoek, uit februari 2020 van de VU, naar een gerichte aanpak van eenzaamheid. Een gemis aan contact, niet ingebed zijn in sociale verbanden en een gebrek aan intimiteit dragen bij aan sociale eenzaamheid.

Sociale media

Technologie en het gebruik van sociale media lijken een katalysator te zijn in de groei van eenzaamheid; intussen groeit ook de behoefte aan face-to-face contacten. Het speciaal ontwikkelde platform van Het Eenzaamheidsfonds is vanaf vandaag online. Het Eenzaamheidsfonds heeft zich ten doel gesteld ontmoetingen tussen mensen mogelijk te maken en heeft het speciale Joinin platform en de Joinin app ontwikkeld. De Joinin app is gratis te downloaden voor Google en Apple.

Oud directeur Ouderenfonds en thans directeur Eenzaamheidsfonds, Jan Romme: “Ouderen zijn vaak eenzaam omdat dierbaren hun zijn ontvallen. Onder jongeren en jongvolwassenen heerst ook eenzaamheid, vaak niet minder schrijnend, maar blijft verborgen. Ze schamen zich voor hun eenzaamheid. Door het gebruik van sociale media vereenzamen ze nog meer, verleren ze hoe je sociale contacten legt en hoe je ze kunt onderhouden. Op ons Joinin platform is het eenvoudig verbinding leggen met gelijkgestemden. In sport of hobby en alle mogelijke interesses. Want misschien is je buurvrouw twee straten verder net zo verzot op musea en wil ze graag samen naar een tentoonstelling. Zo werken we aan een structurele oplossing om mensen uit hun isolement te halen. Uit kleine of grote eenzaamheid.”



Eenzaamheid, een serieus probleem

Eenzaamheid is van alle (leef)tijden en heeft altijd bestaan. Onder jongeren, volwassenen en ouderen. Volwassenen die zich eenzaam voelen lopen een groter risico op psychische klachten. Juist door de haast innige verstrengeling met (sociale media en) smartphones vinden veel mensen het steeds moeilijker om sociaal contact te maken. Sociale interactie , zoals het deelnemen aan activiteiten, draagt bij aan het gevoel erbij te horen. Het onderdeel zijn van een groep zorgt weer voor zelfvertrouwen en zelfwaardering. Het zijn enkele conclusies uit het rapport van Bouwman en Van Tilburg. Zij onderscheiden een indeling in zeven werkzame elementen: bezigheden, ontmoeten, praktisch ondersteunen, betekenisvol contact, sociale vaardigheden, realistische verwachtingen en betekenisvolle rol. De meeste ‘bemiddelingen’ combineren verschillende werkzame elementen, wat de effectiviteit ervan vergroot.



Gemeente

Eenzaamheid is een probleem dat ook binnen gemeenten steeds meer aandacht krijgt en waarvoor ze ook de regie willen pakken. Romme: “In een voor de gemeente ontwikkelde versie kan iedere gemeente alle belangrijke data kwijt. Met een link naar het Joinin platform biedt zij alle inwoners alle mogelijkheden om verbinding te zoeken met inwoners uit de gemeente. Met de Joinin app krijgen de gemeenten de regie in de schoot geworpen.”



Joinin app en platform

Met het Joinin platform en de Joinin app worden sociale verbindingen mogelijk gemaakt tussen mensen met gelijke interesses, locatie of doel. Activiteiten kunnen eenvoudig worden aangemaakt en kunnen variëren van sport tot concert, van koken tot museumbezoek (de app is gratis te downloaden voor Google en Apple).



Over Het Eenzaamheidsfonds

Het Eenzaamheidsfonds heeft zich tot doel gesteld de eenzaamheid in Nederland te verminderen en focust op mensen in de leeftijdscategorie 18-64 jaar. Ze doen onderzoek, organiseren ontmoetingen in de buurt, organiseren landelijke events en ontwikkelden het Joinin platform en de Joinin app. Hier kunnen mensen met gelijke interesses elkaar vinden. Het fonds heeft ook een chatlijn, die vanaf 1 januari 2021 24/7 bereikbaar is.

Bron: Het Eenzaamheidsfonds