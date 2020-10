Louis Theroux blikt terug in nieuwe afleveringen

vanaf vrijdag 20 november, 21.00 uur op NPO 3

Louis Theroux maakt al 25 jaar documentaires over subculturen, mensen aan de rand van de samenleving, en mensen die kampen met psychische problemen. Door de lockdown had Louis eindelijk de tijd om een lang gekoesterde wens te vervullen: teruggaan naar de mensen uit zijn programma’s die hem het meest zijn bijgebleven, om te zien hoe het nu met hen gaat.



Louis Theroux heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot degenen wier overtuigingen ongebruikelijk, verward of, in sommige gevallen, weerzinwekkend lijken.In vier nieuwe aflevering van de serie Life on the Edge interviewt Louis oude bekenden en toont hij zijn homevideo’s. Daarnaast heeft hij zijn archief geplunderd om verhalen te vertellen over de menselijke psychologie en de talloze manieren waarop mensen omgaan met tegenslagen. Daardoor wordt in de serie duidelijk hoe de wereld in de afgelopen drie decennia is veranderd.

Aflevering 1: Beyond Belief

In de eerste aflevering blikt Louis Theroux terug op zijn eerste documentaires en onderzoekt hij hoe de overtuigingen van mensen hen in conflict kunnen brengen met de reguliere samenleving. Louis heeft opnieuw contact met Mike Cain, die destijds naar de heuvels van Idaho verhuisde en zich met wapens had voorbereid op een onvermijdelijke oorlog met de federale overheid. Meer dan twintig jaar later blijken zijn opvattingen niet veel veranderd, maar met Donald Trump heeft hij een president die hem eindelijk aanspreekt. Louis spoort ook de tweeling Lamb en Lynx op die ooit lid waren van de blanke nationalistische popgroep Prussian Blue. Sinds ze volwassen zijn distantiëren ze zich van de ideologie uit hun jeugd en hopen ze anderen te laten zien dat zelfs de meest geïndoctrineerde mensen van mening kunnen veranderen.

Aflevering 2: The Dark Side of Pleasure

In zijn gedenkwaardige Weird Weekends-afleveringen over onder andere porno, rap, Las Vegas en de Amerikaanse opioïdecrisis toont Louis Theroux de menselijke neiging om de duistere kant te kiezen bij het zoeken naar plezier. Hij maakt opnieuw contact met pornoster JJ, die meer dan twintig jaar geleden net zijn weg vond in deze industrie, maar sindsdien die wereld de rug heeft toegekeerd voor een nieuw leven in Oost-Europa. En Louis wil weten hoe het is met Katilia uit de aflevering Heroin Town. Toen hij haar voor het laatst zag was ze hopeloos verslaafd aan drugs.

Aflevering 3: Law and Disorder

Louis Theroux onderzoekt in zijn werk vaak het strafrechtsysteem in de Verenigde Staten, dat meer gevangenen heeft dan enig ander land ter wereld. In documentaires als Behind Bars en Miami Mega Jail bracht hij tijd door met honderden opgesloten mannen en ontdekte een wereld met eigen regels. In A Place for Pedophiles ontmoette Louis mensen die verantwoordelijk waren voor ernstige seksuele misdrijven tegen kinderen. Zij werden voor onbepaalde tijd opgesloten, zelfs nadat hun straf was afgelopen. Louis kijkt ook opnieuw naar zijn documentaires over Philadelphia en Milwaukee, waar de spanningen tussen de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap en de politie al op het kookpunt waren, jaren voor de recente moord op George Floyd.

Aflevering 4: Family Ties

De grootste bron van liefde in ons leven – onze gezinnen – kunnen vaak de oorzaak zijn van onze diepste pijn. In zijn trilogie van documentaires rond de Westboro Baptist Church zag Louis Theroux de prijs die het gezin Phelps betaalde voor zijn toewijding aan de vertekende visie van zijn patriarch, dominee Fred Phelps. Nu pastor Phelps dood is, is het gezin verscheurd. Sommige leden zijn nog steeds volkomen toegewijd, terwijl anderen zijn vertrokken, zonder ooit nog contact met hun familie op te nemen. Louis maakte ook documentaires over hoe lichamelijke en geestelijke gezondheid of krachten buiten onze eigen controle ons gezinsleven laten ontsporen. Hij praat met de mensen die hij portretteerde in Trans Kids en A Different Brain om te zien hoe het leven is veranderd sinds hij ze voor het laatst zag.



