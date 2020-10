Jeanette Ploeger nieuwe CEO ehealthleverancier Minddistrict

Jeanette Ploeger volgt per 1 januari Mark Willems op als CEO van ehealthaanbieder Minddistrict. COO Marian van Helden blijft tot de lente van 2021 actief om het nieuwe bestuur te ondersteunen, en legt daarna haar taken neer. “Mark en ik zijn bijzonder blij en trots dat Jeanette deze rol gaat vervullen.” Huidige CEO Mark Willems heeft er alle vertrouwen in dat Jeanette het product en bedrijf op een hoger plan kan tillen. “Ik denk niet dat er mensen zijn die de zorgmarkt, de ontwikkelingen daarin en Minddistrict zo goed kennen als Jeanette.” zegt Mark Willems. “Daarnaast werkt haar bevlogenheid aanstekelijk.” Jeanette: “Dit is voor mij een nieuwe stap en ook de zorg is klaar voor de volgende stap, namelijk met hulp van digitale middelen meer mensen toegang tot zorg geven. Deze huidige crisis is het moment om duurzaam te gaan veranderen. De toegang tot zorg moet gewoon beter. En ik geloof dat we, als we op elkaar vertrouwen en nauw samenwerken met partners, dat ook kunnen realiseren. Zo werken we samen naar netwerken van zorg om cliënten heen. Minddistrict heeft het product en de mensen om dat te ondersteunen.” Jeanette Ploeger werkt vanaf het eerste uur bij Minddistrict. Samen met Mark en Marian heeft ze veel betekend voor de ontwikkeling van de organisatie. Minddistrict groeide van start-up naar scale-up en werd 2 jaar geleden overgenomen door de Duitse zorgketen Asklepios. Jeanette werkte zich door de jaren heen op van implementatiemanager tot Chief Business Officer. Ook is ze bestuurslid van Stichting Koppeltaal, waarin ict-leveranciers samenwerken aan het ontsluiten van informatiestromen.

Minddistrict is een veilig, flexibel en gebruiksvriendelijk ehealthplatform met een uitgebreide catalogus aan online modules, dagboeken en vragenlijsten. Minddistrict is marktleider ehealth in Nederland, met vestigingen in Amsterdam, Berlijn en Londen.

