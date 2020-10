Campagne #DitisCP van start: Durf jij voorbij mijn CP te kijken?

CP Nederland, de vereniging van mensen met cerebrale parese, lanceert vanaf 13 oktober de campagne #DitisCP. Cerebrale parese (spasticiteit) is de meest voorkomende lichamelijke beperking bij kinderen. CP is niet te genezen. Tegelijkertijd is het de minst bekende handicap, waardoor mensen snel hun oordeel klaar hebben. In deze campagne worden mensen uitgedaagd om verder te kijken dan de beperking: ‘Durf jij voorbij mijn CP te kijken?’

Drie portretten



Marieke van Driel (43 jaar), Willem van den Elsen (28 jaar) en Roos van Otterdijk (27 jaar) zijn de hoofdpersonen van deze nieuwe campagne. Zij vertellen over hoe zij in het leven staan, wie ze zijn als mens en hoe zij omgaan met de gevolgen van CP. Marieke: ‘Mensen denken vaak als ze me zien, dat ik ook verstandelijk iets mankeer, en daardoor diskwalificeren ze mij een beetje en sta ik al 1-0 achter. Wat belangrijk is: probeer te kijken wat er nog meer achter de mens zit, kijk even wat langer voordat je een oordeel velt.’

Mensen met CP hebben een beperking maar ze zijn hun beperking niet. Roos: ‘Ik vergeet in het dagelijks leven helemaal dat ik een beperking heb. Andere mensen zijn er meer mee bezig dan ikzelf.’

Ook ouders in de schijnwerpers



In deze campagne staan naast de drie hoofdpersonen ook hun ouders in de schijnwerpers. Zij spreken in de filmpjes hun kind kort toe, vertellen hen wat ze zo in hen waarderen en geven daarmee het perfecte voorbeeld verder te kijken dan de beperking. Geheel in stijl van ‘Durf jij voorbij mijn CP te kijken?’.





Test



Vanuit de video’s wordt de kijker uitgenodigd om deel te nemen aan de test: ‘Durf verder te kijken dan mijn CP’. Wat weet jij over cerebrale parese en hoe zou jij reageren als je iemand ontmoet die CP heeft? Kijk jij voorbij hun CP? In zeven vragen ontdekken mensen op welke manier zij reageren en krijgen zij tips. De test vind je hier.

Waarom deze campagne?



In Nederland worden ieder jaar 400 baby’s met CP geboren, maar toch kent bijna niemand deze aandoening. Hierdoor lopen deze kinderen, jongeren en volwassenen tegen een hoop vooroordelen aan. Cerebrale parese (spasticiteit) is een vroege of aangeboren beschadiging in de hersenen die leidt tot één of meer lichamelijke handicaps. Ondanks deze handicap kunnen mensen met CP meedoen in onze maatschappij. Roos, Marieke en Willem zijn daar goede voorbeelden van. Er zijn in Nederland 30.000 volwassenen met CP.

Meedoen?



Deel berichten van de campagne met #DitisCP en kijk voor meer info ook op de campagnewebsite DitisCP.nl. De campagne loopt tot en met 10 november.



De campagne is mogelijk gemaakt dankzij de opbrengst van de actie Steptember.