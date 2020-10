ICT: Van hinder naar hulp

Naast de eerder genomen keuzes voor één huisartsinformatiesysteem (HIS) en één telefonieleverancier, maakt zorggroep Het Huisartsenteam (HHT) met alle aangesloten huisartsenpraktijken nu ook de keuze voor één centrale ICT-oplossing.

Na een intensieve selectieprocedure kiest de zorggroep voor een ‘Private Cloud Computing’ ICT oplossing van QNP ICT & Telecom professionals uit Breda. Dit wil zeggen dat alle aangesloten huisartsenpraktijken in één centrale ICT omgeving gaan werken. Bestanden en applicaties zijn dus vanaf iedere praktijk en externe locatie beschikbaar. Daarnaast gaan alle praktijken gebruik maken van dezelfde hard- en software. Deze ontwikkelingen vragen om een stabiele en goed werkende internetverbinding. Om die reden krijgen de praktijken twee verbindingen van twee verschillende leveranciers.

Op deze manier ontstaat er één veilige en betrouwbare werkomgeving voor alle praktijken, waardoor de huisartsen en overige medewerkers locatieonafhankelijk kunnen werken. Het doel is om de aangesloten praktijken op ICT gebied te ‘ontzorgen’ en de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Door één centrale omgeving kunnen innovaties op het gebied van eHealth makkelijker worden uitgerold en kunnen praktijken elkaar bij toenemende krapte op de arbeidsmarkt gemakkelijker te hulp schieten.

Jan Frans Mutsaerts, directeur en huisarts zorggroep Het Huisartsenteam, en Theo van Rijen, directielid QNP ondertekenen het samenwerkingscontract.

Foto door: Dimitri van Haasteren

Over Zorggroep Het Huisartsenteam



Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Naast huisartsenzorg bieden wij zorg aan kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten, mensen die willen stoppen met roken en aan mensen met een langdurige ziekte. Denk hierbij aan diabetes, hart- en vaatziekten en aan mensen met astma of COPD. We werken samen met gespecialiseerde zorgaanbieders uit de regio, zoals Star-shl, diëtisten, podotherapeuten en specialisten van het Bravis Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis. Meer informatie: hethuisartsenteam.nl.