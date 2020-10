Rotterdams bureau wil met gratis app heel Nederland helpen om handen beter te wassen

op internationale dag van het handen wassen – stelt een Rotterdams ontwerpbureau een professionele app gratis beschikbaar die heel Nederland aan het handen wassen moet krijgen. De app, die Primio heet en al langer gebruikt wordt in de zorg, stimuleert handhygiëne met kleine kennismodules, activiteiten en reminders.

De ontwikkelaars stellen de app vandaag gratis beschikbaar, omdat ze geloven dat gezond gedrag een steuntje in de rug nodig heeft. ‘De overheid probeert met alle basisregels en maatregelen om de verspreiding van Covid-19 terug te dringen, maar er zijn geen hulpmiddelen die ons ondersteunen in het volgen van die regels’, legt ontwerper Christiaan Uythoven van Dio Agency uit.

Gedrag bepaalt effect maatregelen

Volgens de ontwerper is het gebrek aan hulpmiddelen een groot gemis in de huidige situatie, aangezien ons gedrag bepaalt in hoeverre de maatregelen van het kabinet effect hebben. ‘Aandacht verslapt nu eenmaal na verloop van tijd. Dat is menselijk’, zegt hij. ‘Met Primio hopen we daar op het gebied van handen wassen verandering in te brengen. De app stimuleert hygiënisch gedrag op een positieve manier. Denk aan kaartjes met handige hygiëne-tips waar je doorheen kunt ‘swipen’, een actielijst en korte uitlegvideo’s.’

We zullen het samen moeten doen

Dat de ‘positieve zetjes’ van de app goed werken, is onder meer te zien in de samenwerking tussen het ontwerpbureau en Lelie zorggroep. ‘De bewustwording onder zorgmedewerkers is daar dankzij de inzet Primio gegroeid’, zegt Christiaan. ‘De app is eigenlijk ook ontwikkeld voor deze zorgprofessionals, maar we geloven dat het ook zal helpen in huishoudens om de handhygiëne te verhogen. Daarom willen we dit voor iedereen in Nederland toegankelijk maken. Waarom we dat gratis doen? Luister maar naar de woorden van premier Rutte: we zullen het samen moeten doen. Dit zijn onze two cents. ’

De applicatie Primio is vanaf nu gratis te downloaden in alle App Stores.

Bron: Primio