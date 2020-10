‘Artrose over 10 jaar de wereld uit’

Radboudumc, Sint Maartenskliniek, Universiteit Twente, Roessingh Research & Development en Roessingh Revalidatie Centrum starten samenwerkingsverband van houding- en bewegingsdeskundigen

Groot samenwerkingsverband

ICMS, een groot samenwerkingsverband van houding- en bewegingsdeskundigen van het Radboudumc, de Sint Maartenskliniek, Universiteit Twente, Roessingh Research & Development en Roessingh Revalidatie Centrum is op 30 september van start gegaan door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Het doel is om samen baanbrekend onderzoek te gaan doen om aandoeningen op het gebied van houding en beweging te verhelpen.

ICMS (Interdisciplinary Consortium for Clinical Movement Sciences & Technology) richt zich op de volle breedte van het houding- en bewegingsspectrum: van (fundamenteel) onderzoek tot toepassingen in de zorg en het doorrekenen van de macro-gezondheidseconomische effecten. De komende tien jaar zullen de zorg- en kennisinstituten Radboudumc, Sint Maartenskliniek, Universiteit Twente en Roessingh Research & Development gezamenlijk onderzoek doen, expertise en infrastructuur delen. “Door samenwerking boven onderlinge concurrentie te plaatsen, hebben we een groter budget en kunnen we meer bereiken”, volgens Theo Mulder, kwartiermaker van ICMS.

Voor de patiënt

Door samen te werken focussen de vijf partners zich niet alleen op het vergroten van kennis over ziekten van het bewegingsapparaat, ook het genezen en afremmen van deze ziekteprocessen staan centraal. De zorg, zowel thuis als in het ziekenhuis, voor mensen met aandoeningen van houding en beweging wordt hiermee binnen afzienbare tijd op een kwalitatief hoger peil gebracht, terwijl deze toch (financieel) beheersbaar blijft. Over tien jaar moet het aantal dwarslaesie patiënten dat volledig afhankelijk is van een rolstoel met 80% zijn afgenomen.

Voordeel voor onderzoekers

ICMS anticipeert op de ontwikkeling dat subsidies in toenemende mate worden toebedeeld aan interdisciplinaire coalities van onderzoekers, in combinatie met private betrokkenheid. Voor onderzoekers is het uitdagend om te werken voor een organisatie met zo’n grote ambitie en stevig budget. Een samenwerking tussen toponderzoekers op het gebied van houding en beweging en op het gebied van techniek is uniek.

Ambitie

‘Door de bundeling van unieke medische en technologische expertises op het gebied van revalidatie, reumatologie en orthopedie vormt het ICMS een Europees Topcentrum en onze ambities reiken verder dan dat!’, zegt Professor Nico Verdonschot, lid van dagelijks bestuur ICMS.

Als Europese topcentrum voor wetenschappelijk onderzoek, bedrijvigheid en zorginnovatie heeft ICMS sterke ambitie. “Binnen 5 jaar kan artrose vroegtijdig opgespoord en behandeld worden met slimme sensoren, biomarkers en bewegingsanalyse, maar ook kunnen we dan beschadigd kraakbeen bij artrose behandelen met injecties in het zieke gewricht,” aldus Theo Mulder. “Daarnaast willen we dat over 10 jaar motorische revalidatie in de thuissituatie met virtual reality en remote sensing gemeengoed is.”

ICMS is een onderdeel van TOPFIT.

Bron: Universiteit Twente