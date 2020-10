Hoe krijg je het coronavaccin bij zeven miljard mensen?

Traceerbaarheid: één van de sleutels om een veilige wereldwijde distributie te garanderen

In de komende maanden hopen we allemaal goed nieuws te krijgen over een vaccin voor COVID-19. Als dat vaccin er is en er genoeg van is geproduceerd, volgt de vraag: hoe breng je het vaccin naar de gehele wereldbevolking? Een mega logistieke operatie, waarbij traceerbaarheid in alle schakels van de keten één van de sleutels is om een veilige wereldwijde distributie te garanderen.



De wereldwijde distributie van het vaccin vereist een enorme logistieke inspanning die we nog niet eerder hebben gezien. Het vaccin moet immers alle hoeken van de wereld bereiken. Meredith Wadman, auteur van The Vaccine Race over de wereldwijde distributie: “Het zal niet eenvoudig zijn om het vaccin te verspreiden. Je kijkt naar ontwikkelingslanden die nauwelijks de infrastructuur hebben om de vaccins bij hun bevolking te krijgen. En je moet gewoon weten dat deze zeer besmettelijke ziekte, als het vaccin hen niet bereikt, zal blijven circuleren.”



Miljarden vaccins produceren

Het vinden van een geschikt vaccin is een race tegen de klok. Maar als dat eenmaal is gelukt, moet je er ook meteen genoeg van produceren om de wereld te kunnen vaccineren. Volgens een schatting bedraagt de wereldwijde capaciteit voor de productie van vaccins tot 6,4 miljard doses per jaar.

Maar voor sommige COVID-19-vaccins die momenteel in ontwikkeling zijn, zijn misschien wel twee of drie injecties nodig. Dan zouden we er tussen de 12 en 15 miljard doses nodig hebben – ruwweg twee keer de huidige totale vaccinproductiecapaciteit in de wereld. Bovendien als we over een jaar vaccins willen gaan produceren, moeten we de grondstoffen nu al bestellen.



De wereldwijde distributie van het vaccin

Een cruciale stap in het proces: hoe krijg je het vaccin bij miljarden mensen? Vele experts zeggen ‘s nachts wakker te liggen van wat er gedaan moet worden om iedereen te vaccineren. Want als het vaccin niet op een doordachte manier wordt verzonden, gedistribueerd en toegediend, zijn de inspanningen om het vaccin te ontwikkelen tevergeefs. Zonder de internationale toeleveringsketens te versterken, zou het nog jaren kunnen duren voordat de vaccins iedereen bereikt.



Waar hebben we het over? Het verstrekken van een enkele dosis aan 7,8 miljard mensen vereist volgens International Air Transport Association (IATA) het equivalent van achtduizend Boeings. Deels zal de distributie plaatsvinden via de weg, maar ook de luchtvaart staat voor de ‘grootste logistieke uitdaging ooit’. De organisatie zegt al in gesprek te zijn met luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden, internationale gezondheidsorganisaties en farmaceuten om de verspreiding te plannen.



‘Grootste logistieke uitdaging ooit’

Ook het gekoeld verschepen van de vaccins is een andere uitdaging waar we voor staan, zeggen logistieke experts tegenover het persagentschap Bloomberg. De vaccins moeten ononderbroken gekoeld blijven en een kleine afwijking kan de hele lading bederven. De WHO schat dat elk jaar tot 50% van de vaccins wordt verspild, vaak als gevolg van een ontoereikende temperatuurbeheersing in de toeleveringsketens.



Traceerbaarheid van vaccins is essentieel

Duidelijk is dat de wereldwijde distributie van een COVID-19-vaccin de nodige uitdagingen met zich meebrengt, niet in de laatste plaats omdat je ook te maken zult krijgen met nepvaccins, diefstal, kaping en illegale productvervalsing. Traceerbaarheid is dan ook van vitaal belang, omdat het kan garanderen dat de COVID-19-vaccins veilig, effectief en op de juiste manier worden gedistribueerd.

Afgelopen september nog was Nigeria gastheer van de Afrikaanse GS1 Healthcare Conference waarin 25 Afrikaanse landen zich ertoe verbonden om prioriteit te geven aan de traceerbaarheid van geneesmiddelen. De omarming van de GS1 standaard (GS1 barcode) in Afrika betekent dat de Afrikanen straks weten waar het vaccin vandaan komt en dat het om het authentieke vaccin gaat.



Bij de distributie gaat het dus ook om de traceerbaarheid. En dan gaat dat niet alleen om het vaccin, maar ook om vaccinkoelkasten, pallets, de distributie als vliegtuigen, de voertuigen en de mensen die het vaccin naar de gemeenschappen brengen. Dit alles moet naadloos werken. Dan wil je up-to-date informatie over: wat voor product, waar het vandaan komt, waar het naartoe gaat en onder welke omstandigheden het wordt verwerkt. Hier kunnen GS1 standaarden voor zorgen, omdat deze ieder uniek product (geserialiseerd) kan identificeren en volgen gedurende een hele verzend- en distributieproces.



Een nieuw gevoel van urgentie

Naast productbeveiliging kan traceerbaarheid dus worden gebruikt om informatie te verstrekken over onder andere de fysieke stroom van producten, de bewaking van de productconditie en de real-time vraag naar informatie. Dit zijn allemaal kritische gegevens bij het beheer van temperatuurgevoelige producten op wereldschaal.Het maken van miljarden vaccindoses in korte tijd zal een buitengewone prestatie zijn; ze optimaal inzetten is er ook één. De internationale alliantie voor vaccins – Gavi – dringt er bij de landen op aan om nu al na te denken over het uitrollen van vaccins. Want zo is de gedachte: als je het virus rond laat circuleren in de omringende landen, kun je niet terug naar je normale handel, reizen of beweging van mensen. We zijn niet veilig, tenzij iedereen veilig is.

Bron: GS1