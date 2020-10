Plastisch chirurgen in hele land gaan live ter gelegenheid van BRA-day

Vandaag, 21 oktober staat de Dag van de Plastische Chirurgie in teken van borstreconstructies

De Dag van de Plastische Chirurgie staat morgen (21 oktober) voor het eerst volledig in het teken van BRA-day: Breast Reconstruction Awareness-day. Dit internationale initiatief werd eerder al georganiseerd in de Verenigde Staten, Canada en ook in België wordt hier al jaren aandacht aan besteed. Tijdens BRA-day, die volledig online wordt gehouden, organiseren de deelnemende ziekenhuizen allerlei initiatieven om vrouwen met borstkanker te informeren over borstreconstructies. Vorig jaar kregen in Nederland zo’n 17.000 vrouwen de diagnose borstkanker.

Online vragen beantwoorden

Tien verschillende ziekenhuizen verspreid over het hele land zijn woensdag 21 oktober online beschikbaar om de belangrijke vragen van patiënten te beantwoorden en om patiënten zelf aan het woord te laten. Ziekenhuizen zullen hierbij vooral gebruik maken van sociale media om de verbinding aan te gaan met hun patiënten. Zo zullen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het OLVG live uitzenden op Instagram en vertelt dr. Hinne Rakhorst van ZGT over oncoplastische chirurgie op YouTube.



Online, interactief en toegankelijk

Ziekenhuizen als het MUMC+ of het Zuyderland Medisch Centrum waren voorheen met name beschikbaar voor patiënten uit de buurt. Dit jaar zijn zij online bereikbaar voor patiënten door het hele land en belichten zij de ervaringen van patiënten en de rol van de plastisch chirurg in het reconstructieproces.

Ook zijn er veel mogelijkheden tot interactie. Het oncologisch team van het St. Anna ziekenhuis in Geldrop organiseert een live-spreekuur via Zoom. Prof. dr. René van der Hulst zal voor de Borstkankervereniging via Facebook samen met patiënten live vragen beantwoorden. Het Radboud UMC organiseert woensdagochtend en woensdagmiddag een lezing, waarna het mogelijk is om vragen te stellen in de chat.



Meer informatie over de specifieke tijden en invulling van het dagprogramma is te vinden op: https://dagvandeplastischechirurgie.nvpc.nl.

Bron: NVPC