Vrijdag 23 oktober

Promotie (VU), Aula, 13.45 uur

Didi Verver: Veranderende concepten van gemeenschapszorg en de regulering ervan



Het werken in zorgnetwerken van hulpverleners en mantelzorgers voor een cliënt is nog geen standaard manier van denken en werken. Dit is een van de conclusies van het onderzoek naar het functioneren van zorgnetwerken voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen ten tijde van de transitie naar langdurige zorg.

Zorg in de thuissituatie

De groeiende groep zelfstandig wonende ouderen zorgt voor veranderingen in het zorglandschap waarbij steeds meer zorg in de thuissituatie geboden wordt. Verver ontwikkelde in opdracht van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugdzorg een nieuw toezichtkader voor langdurige zorg in de thuissituatie.

Het onderzoek bestond uit vier verschillende fases, waarbij elke fase input leverde voor de volgende fase. In de laatste fase is het nieuwe toezichtkader geëvalueerd. Hieruit bleek dat het betrekken van het perspectief van de cliënt in het toezicht van grote toegevoegde waarde is, omdat het hiaten in de samenwerking rondom een cliënt laat zien.

Bron: Amsterdam UMC