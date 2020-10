Startupbootcamp werkt samen met StartupAmsterdam en Smart Health Amsterdam om ondernemerschap in Amsterdam te bevorderen

Open uitnodiging aan Amsterdamse ondernemers gratis deel te nemen aan digitale groei-accelerator Amsterdam Squared



StartupAmsterdam en Smart Health Amsterdam hebben de handen ineengeslagen met Startupbootcamp om een nieuw digitaal community platform te lanceren ter ondersteuning van ondernemers. Het nieuwe programma, Amsterdam Squared, is volledig online en richt zich op Amsterdamse ondernemers die zich vanaf 19 oktober 2020 hier kunnen inschrijven. Het nieuwe platform stimuleert de ontwikkeling en groei van innovatieve start-ups en scale-ups door middel van relevante content, e-learning, een online community en een groot aantal exclusieve deals van Startupbootcamp, mede mogelijk gemaakt door bedrijven als Amazon Web Services en Freshworks. De programma content, het materiaal voor e-learning, de community en de andere functies van het platform worden geïntegreerd via het digitale accelerator platform van Startupbootcamp, dat de naam Accelerator Squared heeft gekregen.

Accelerator Squared is de afgelopen 18 maanden binnen Startupbootcamp ontwikkeld als interne start-up. De kiem voor dit initiatief werd gelegd toen Patrick de Zeeuw, medeoprichter en CEO van Startupbootcamp, een digitaal platform wilde ontwikkelen voor ondersteuning en mogelijk zelfs disruptie van de reguliere accelerators van Startupbootcamp, waartoe slechts 10 start-ups per cohort worden toegelaten. De Zeeuw vroeg een kleine groep Startupbootcamp-medewerkers onder leiding van Kauan von Novack, de verantwoordelijke voor de digitale transformatie van Startupbootcamp, om dit platform te realiseren. De visie van De Zeeuw was dat de eendaagse programma’s van Startupbootcamp, waarvoor de oprichters van startups moesten reizen naar de locatie waar het programma werd aangeboden, vervangen konden worden voor volledig digitale programma’s waaraan startups over de hele wereld kunnen deelnemen. En dat op een nog veel grotere schaal dan mogelijk is met de reguliere programma’s van Startupbootcamp. Nadat Startupbootcamp de afgelopen 10 jaar zo’n 100 programma’s had uitgevoerd, vond De Zeeuw dat de tijd was gekomen voor een digitale transformatie. Doordat verschillende onderdelen van de programma’s voor elk cohort hetzelfde zijn, kan de ‘levering’ van deze elementen gedeeltelijk worden geautomatiseerd. De waarde die Startupbootcamp voor startups en scale-ups heeft, bestaat voor een belangrijk deel uit de community en het netwerk van meer dan tienduizend mentors, duizenden investeerders en honderden bedrijfspartners.



Volledige digitalisering

Het doel van het platform is om het zogeheten ‘oprichters traject’, een traject wat zich richt op het opstarten en opschalen, tot en met het overdragen van een nieuw bedrijf, volledig te digitaliseren. Het interne platform van Startupbootcamp, dat onder de naam Accelerator Squared draait, staat de laatste tijd sterk in de belangstelling van overheden over de hele wereld, die hun lokale ecosystemen voor start-ups en scale-ups beter willen faciliteren.

De samenwerking tussen StartupAmsterdam, Smart Health Amsterdam en Accelerator Squared van Startupbootcamp is een mooi voorbeeld van de strategische ondersteuning die overheden willen bieden aan de start-ups en scale-ups in hun gemeenschap. De Gemeente Amsterdam heeft deze strategische intentie uitgesproken toen ze in 2015 van start gingen met StartupAmsterdam. De afgelopen jaren is Amsterdam uitgegroeid tot een Europese hotspot voor start-ups en scale-ups. Volgens het nieuwste rapport van StartupGenome staat Amsterdam in Europa op de 3e en wereldwijd op de 12e plaats als het gaat om de meest succesvolle ecosystemen voor start-ups.

Ondernemers in het Amsterdamse ecosysteem krijgen rechtstreeks toegang tot alle relevante lokale en internationale netwerken met betrekking tot commerciële samenwerking, investeringskansen, domeinexpertise, marktinzichten en mogelijkheden om te netwerken.



DeelnemenStart-ups en scale-ups die aan de digitale accelerator van Amsterdam Squared willen deelnemen, kunnen zich hier GRATIS inschrijven. De digitale accelerator geeft onder andere toegang tot Het Tienjarige Oprichterstraject, exclusieve deals voor start-ups en een wereldwijde community van innovators en speciale evenementen.



Bron: StartupAmsterdam