Vital10 ontvangt als enig zorgbedrijf award van de Nederlandse Innovatie Prijs 2020

De zorgvernieuwingen van Vital10 zijn erkend als meest innovatief door de Nederlandse Innovatie Prijs 2020 van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam, Big Improvement Day en AVRO-TROS. Vital10 is zeer trots om als enige zorginnovatie het zo ver geschopt te hebben. Door de vooraanstaande jury wordt Vital10 geroemd vanwege de koppeling van gezondheid aan duurzaamheid en milieu. En het ecosysteem model voor publiek-private samenwerking waarbij zowel partijen uit de zorg als partijen in de directe leefomgeving van het individu worden betrokken om gezond en vitaler te worden en te blijven.

Uniek aan Vital10 is het ecosysteem van gezondheid. Dat is de unieke samenwerking tussen zorgspecialisten, therapeuten, allerlei verschillende onlinezorgdiensten en zorgapps en natuurlijk de deelnemer. Van de digitale weegschaal tot de arts in het ziekenhuis. Allemaal zijn ze aangesloten op Vital10 en bieden ze de deelnemer een zo compleet mogelijk pakket aan hulp en ondersteuning.

Virtal10: een ecosysteem voor gezondheid en vitaliteit

Vital10 gaat in de basis uit van 10 beïnvloedbare risicofactoren die 70 % van de chronische ziektelast in de westerse wereld veroorzaken. Zij biedt, samen met haar partners, producten en diensten die mensen helpen om gezonder keuzes te maken en vitaler te worden. Mensen kunnen hiermee geheel zelfstandig aan de slag en kunnen hulp krijgen indien gewenst. De deelnemer stelt zichzelf doelen en kijkt wie of wat hem het beste kan helpen om die doelen te halen. Al je actie onderneemt krijg je vitaliteitspunten. En met die punten krijg je korting. op duurzame producten en diensten. Vital10 wil graag dat de producten die meedoen met het ecosysteem een positieve ecologische footprint hebben en zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Een nieuwe aanpak van veranderen & duurzaamheid

Roderik Kraaijenhagen en Sabine Pinedo zijn de oprichters van VItal10. Beiden zijn ze specialisten in de reguliere zorg en ze zijn ervan overtuigd dat de zorg anders moet.

Roderik: “Daarom stellen we een nieuwe aanpak voor waarin ‘wat moet’ vervangen wordt door ‘wat kan’. Waarin veranderen aantrekkelijker wordt dan stilstaan. Omdat jij energie, plezier of geluk uit jouw verandering haalt. We willen een beweging op gang brengen waarbij het gaat over vitaliteit en welzijn, in plaats van over risico, pijn en ziekte.”

Sabine: “Wij verwachten meer van de zorg; het kan digitaler, integraler en gezonder voor wereld én mens. Juist met alle digitale mogelijkheden is het zo makkelijk om mensen thuis te ondersteunen en als hulpverleners samen te werken. Dat is eigenlijk heel simpel en gebeurt niet vaak genoeg. En dat kan ook met meer zorg voor de wereld. Als mensen langer leven, wat goed is, dan moeten we ook langer goed voor deze wereld zorgen. Juist daarom is duurzaamheid bij ons superbelangrijk.”

De toekomst

Als innovator is Vital10 heel hard bezig met het uitbreiden van haar unieke ecosysteem. Zorg- en hulpverleners maar ook aanbieders van (gezondheids)producten en diensten zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Voor werkgevers biedt Vital10 met haar partners een steeds completer pakket aan hulp voor het welzijn van hun medewerkers en terugdringen van het ziekteverzuim. Ook gemeenten kunnen zich aanmelden om haar burgers te stimuleren om gezonder en vitaler te worden en te blijven.