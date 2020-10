Campagne #daardoeikhetvoor

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) in Leiden is de afgelopen maand bezig geweest met een bewustwordingscampagne voor studenten. Dit hebben zij in samenwerking gedaan met de universiteit, hogeschool, gemeente, GDD en de studentenverenigingen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de goede banden met hun partners.

Landelijke COVID-19 campagne

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV):

‘Gisteren is de landelijke COVID-19 campagne van start gegaan. Voor deze campagne hebben we de handen ineen geslagen met de zeven andere Plaatselijke Kamers en de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Deze campagne is opgezet om de bewustwording rondom COVID-19 onder studenten te vergroten. Deze boodschap zal worden uitgedragen op studentenverenigingen, hoger onderwijsinstellingen en achter de voordeur van studentenhuizen. Wij maken ons zorgen over het toenemende aantal besmettingen. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de huidige maatregelen hun werk kunnen doen, zodat het aantal besmettingen afneemt en we samen het virus onder controle kunnen krijgen.

We zijn blij dat we deze samenwerking hebben kunnen aangaan met de reden dat door heel Nederland dezelfde boodschap wordt uitgedragen’

Bron: Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV)