Je zorgverzekering snel en eenvoudig vergelijken

De inhoud van de basiszorgverzekering is voor iedereen gelijk, maar niet iedereen betaalt hiervoor dezelfde premie. Bovenop het basispakket kun je daarnaast naar je eigen situatie kiezen voor een aanvullende verzekering. Deze opzet is van toepassing voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De verplichte basisverzekering moet ervoor zorgen dat je – ongeacht je financiële situatie – altijd verzekerd bent voor standaardzorg van ziekenhuizen, artsen en apothekers,.

Zorgverzekeraars vergelijken

Wil je de beste zorgverzekering voor jouw situatie uitkiezen? Maak dan een lijst van de zaken die jij belangrijk vindt in de verzekering, voordat je de verschillende aanbieders vergelijkt.Gebruik je bijvoorbeeld bepaalde medicijnen of heb je komend jaar specifieke behandelingen nodig? Heb je misschien zelf al een voorkeur voor bepaalde verzekeraars? Het zijn allemaal factoren die je keuze kunnen en zullen beïnvloeden.

Als je je deze zaken op een rijtje hebt gezet, kun je gemakkelijk via een online vergelijkingssite verschillende zorgverzekeringen vergelijken. Je zult zien dat hier heel wat verschillen in zijn: niet alleen in het aanbod van de aanvullende zorg, maar ook in de hoogte van de premies. Uiteraard geldt dat hoe meer zorg je wilt verzekeren, hoe hoger je premie zal zijn.

Eenvoudig je overstap regelen

Je kunt overwegen om over te stappen naar een andere verzekeraar als je niet tevreden bent over je huidige verzekeraar of wanneer je wilt besparen op je premie. De beste periode om te vergelijken is ergens tussen 12 november en 31 december. Je nieuwe polis gaat dan in op 1 januari. Voor je oude polis hoef je in dat geval zelf niets te doen, die wordt bij de overstap automatisch stopgezet door je nieuwe verzekeraar. Stap je tussentijds over? Dan moet je wel zelf zorgen voor de stopzetting van de oude polis.

Basisverzekering

Het is belangrijk om na te gaan wat vanuit de basisverzekering wordt vergoed (en wat niet). De standaardzorg die de basisverzekering dekt, is wellicht voldoende voor jouw specifieke zorgbehoefte. Basisverzekeringen vergoeden bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of reguliere zorg in het ziekenhuis. In sommige gevallen worden noodzakelijke sessies bij een specialist ook vergoed. Je kan het volledige overzicht van wat verzekerd is (en onder welke voorwaarden) terugvinden in de Zorgverzekeringswet. Hierin zijn niet alleen alle zorgen gedetailleerd benoemd, maar ook het eigen risico.

In tegenstelling tot de basisdekking, wordt de aanvullende verzekering niet vastgelegd door de overheid en kunnen verzekeringsmaatschappijen hier zelf hun invulling aan geven. Er zijn veel verschillende aanbieders en veel formules op de markt, het loont dus de moeite je hier elk jaar even in te verdiepen.

Aanvullende verzekering

Iedereen kan (en mag) voor zichzelf uitmaken of hij intekent op een aanvullende verzekering voor medische kosten die niet binnen de basisverzekering vallen. Bij een aanvullende verzekering kun je bijvoorbeeld denken aan een tegemoetkoming in de kosten voor lenzen of een bril, voor orthodontische behandelingen, voor alternatieve geneeskunde, enzovoort.

Of dit voor jou interessant is, hangt dus veel af van je persoonlijke situatie en behoeften. Zoals bij alle verzekeringen geldt ook hier dat noch onderverzekerd noch oververzekerd zijn een goed idee is. Omdat de aanvullende verzekering geen wettelijke verplichting is en volledig door de verzekeringsmaatschappijen zelf geregeld wordt, geldt hiervoor geen acceptatieplicht. Je bent ook niet verplicht deze polis af te sluiten bij dezelfde verzekeraar als je basisverzekering. Houd hier rekening mee bij het afsluiten van je zorgverzekering.