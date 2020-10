Tips voor de overgang naar wintertijd

Als het wintertijd wordt gaat de klok van 3 uur ‘s nachts naar 2 uur ‘s nachts, achteruit dus. De “wintertijd” is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. Als de zomertijd ook in de winter zou gelden dan zou het rond de jaarwisseling pas rond 9 uur ‘s ochtends licht worden.

Over 6 uur gaan we opnieuw de wintertijd in. De zomertijd loopt bijna op zijn eind. Op zondag 26 oktober draaien we om 03.00 uur de klok een uur achteruit, zodat we op GMT+1 (02.00 uur) komen in plaats van GMT+2. GMT is de wereldtijd.

Officieel gebeurt dat zondag 26 oktober om 3.00u ‘s morgens. Het voordeel is dat we een uur extra hebben! Niet iedereen vindt de omschakeling van zomer naar wintertijd fijn omdat hun biologische klok dan van slag is.

