Wintertijd speelt vooral jonge ouders parten

Relatief weinig mensen hebben last van de overgang van zomer- naar wintertijd. Andersom voelt het des te heftiger. Dat komt omdat het ritme van de meeste volwassenen iets langer dan een etmaal is.

Voor de meeste mensen voelt de overgang naar de wintertijd heel fijn, maar voor ouders met kleine kinderen kan het de komende tijd pittig worden.Kinderen die normaal om 7 uur naast hun bed staan, doen dat vanaf zondag, wanneer de klok een uur achteruitgaat, waarschijnlijk om 6 uur. Maar daar valt op in te spelen aldus experts op het gebied van de biologische klok en slaap.

Ouders

”Ouders kunnen vanaf ongeveer drie dagen voor het ingaan van de wintertijd hun kinderen er al op beginnen voor te bereiden door ze steeds wat later naar bed te laten gaan. Het idee is dat ze dan ‘s ochtends ook steeds wat later wakker worden”.

Voor iets oudere kinderen, die al naar school gaan, komt de wintertijd juist beter uit. ”Die moet je vaak wakker maken als ze naar school moeten. Dat wordt nu iets makkelijker, omdat het volgens hun biologische klok een uurtje later is en ze zich dus beter uitgeslapen voelen.”

Voor volwassenen werkt dat net zo. Die mogen voor hun gevoel wat langer in bed blijven dan normaal.

Ritme

De meeste mensen hebben een ritme dat tussen de 24 en 25 uur ligt. Dat merk je vooral in het weekend. Als we niet vroeg op hoeven, hebben we meestal de neiging wat later te gaan slapen, de dag wat langer te maken als het ware, en de volgende ochtend uit te slapen.

Bij de overgang van zomer- naar wintertijd duurt de dag eenmalig 25 uur. Dat ligt dichter bij ons natuurlijke ritme. Bij de overgang van de winter- naar zomertijd, duurt de dag ineens maar 23 uur. Dat voelt veel ingrijpender voor de meeste mensen. Vooral avondmensen hebben hier last van”

Vroeger

Alleen kleine kinderen hebben een echt 24 uursritme. Die worden vaak standaard een stuk vroeger wakker dan hun ouders. Als ze normaal gesproken al vroeg wakker zijn, kan dat na het ingaan van de wintertijd wel erg vroeg worden.